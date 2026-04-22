Cocciaretto eliminata al 1° turno. Più tardi Grant

Sconfitta all'esordio per Elisabetta Cocciaretto, battuta con un netto 6-3, 6-2 dalla statunitense Parks, proveniente dalle qualificazioni. Più tardi tocca a Tyra Grant che affronta la francese Elsa Jacquemot, n.62 del ranking. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Elisabetta Cocciaretto eliminata al 1° turno del Wta 1000 di Madrid: la 25enne di Fermo, n.41 WTA, è stata sconfitta dalla statunitense Alycia Parks, n.84 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, con i parziali di 6-3, 6-2. La marchigiana prosegue dunque le sue difficoltà nel 1000 spagnolo, dove non è mai andata oltre il secondo turno.