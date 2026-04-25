Sinner-Moller LIVE domenica alle 16 su Sky Sport

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Sinner-Moller all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming

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Il numero 1 al mondo Jannik Sinner affronta al terzo turno del Masters 1000 di Madrid il danese Moller. Il match si giocherà domenica alle ore 16 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, dopo l'esordio vincente contro il francese Bonzi in tre set, affronterà al terzo turno il danese proveniente dalle qualificazioni Elmer Moller. Il classe 2003, dopo aver battuto Cinà al debutto nel tabellone principale, ha approfittato del ritiro di Diallo al secondo turno (dopo che aveva comunque vinto il primo set per 7-5). Il match tra Sinner e Moller è in programma domenica alle ore 16 su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog per non perdersi nulla.

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