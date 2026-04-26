Sinner e Musetti in campo: il programma su Sky

Domenica azzurra al Madrid Open , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti . Il numero 1 al mondo, reduce dal successo al debutto contro Bonzi, se la vedrà contro il qualificato danese (classe 2003) Elmer Moller , in quello che sarà il primo confronto tra i due a livello Atp. Il match è in programma alle ore 16 sul Manolo Santana, dove proprio prima di Jannik scenderà in campo Musetti. Per il carrarino c'è la testa di serie numero 29 Tallon Griekspoor . In campo anche Errani/Paolini nel doppio femminile.

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