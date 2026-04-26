Sinner e Musetti in campo: il programma su Sky

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
AMadrid inizia il terzo turno nel tabellone maschile: Sinner affronta il qualificato Moller, mentre Musetti se la vede contro Griekspoor. In campo anche Errani/Paolini nel doppio femminile. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica azzurra al Madrid Open, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti. Il numero 1 al mondo, reduce dal successo al debutto contro Bonzi, se la vedrà contro il qualificato danese (classe 2003) Elmer Moller, in quello che sarà il primo confronto tra i due a livello Atp. Il match è in programma alle ore 16 sul Manolo Santana, dove proprio prima di Jannik scenderà in campo Musetti. Per il carrarino c'è la testa di serie numero 29 Tallon Griekspoor. In campo anche Errani/Paolini nel doppio femminile.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: CIRSTEA (Rom) - GAUFF (Usa)
- a seguire: GRIEKSPOOR (Ned) - MUSETTI (Ita)
- non prima delle 16: SINNER (Ita) - MOLLER (Den)
- non prima delle 19: KOPRIVA (Cze) - RINDERKNECH (Fra)
SKY SPORT ARENA (204) fino alle 21 e SKY SPORT UNO (201) dalle 20.30
- ore 11: LEHECKA (Cze) - MICHELSEN (Usa)
- non prima delle 13: ERRANI/PAOLINI - SIEGEMUND/ZVONAREVA
- a seguire: PEGULA (Usa) - KOSTYUK (Ukr)
- non prima delle 17.30: NORRIE (Gbr) - TIRANTE (Arg)
- non prima delle 20: Q. ZHENG (Chn) - RYBAKINA (Kaz)
- a seguire: FONSECA (Bra) - JODAR (Spa)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.