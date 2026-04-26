Jodar continua a brillare a Madrid e si aggiudica la sfida contro Fonseca in tre set. Lehecka domina Michelsen e sarà il prossimo avversario di Musetti. Si qualificano anche Norrie (affronterà Sinner), Fils ed Etcheverry, tra le donne passano il turno Gauff, Nosková e Karolina Pliskova, mentre viene eliminata Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Madrid continua la favola di Rafael Jodar. Il talento spagnolo ha vinto il derby tra 2006 contro la stella brasiliana Joao Fonseca con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1 in due ore e nove minuti. Dopo un primo parziale molto equilibrato e deciso al tiebreak, nel secondo set è arrivata la reazione di Fonseca, capace di trascinare la partita al terzo e decisivo set. Il brasiliano ha però subito il break nel secondo game (in cui ha anche distrutto la racchetta), con lo spagnolo che da quel momento ha preso il totale controllo del parziale. Jodar, che con questo successo raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, sfiderà Vit Kopriva (che ha approfittato del ritiro di Rinderknech nel terzo set).