Atp Madrid, i risultati di oggi: Jodar, Lehecka, Fils e Norrie agli ottavimadrid open
Jodar continua a brillare a Madrid e si aggiudica la sfida contro Fonseca in tre set. Lehecka domina Michelsen e sarà il prossimo avversario di Musetti. Si qualificano anche Norrie (affronterà Sinner), Fils ed Etcheverry, tra le donne passano il turno Gauff, Nosková e Karolina Pliskova, mentre viene eliminata Pegula. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A Madrid continua la favola di Rafael Jodar. Il talento spagnolo ha vinto il derby tra 2006 contro la stella brasiliana Joao Fonseca con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-1 in due ore e nove minuti. Dopo un primo parziale molto equilibrato e deciso al tiebreak, nel secondo set è arrivata la reazione di Fonseca, capace di trascinare la partita al terzo e decisivo set. Il brasiliano ha però subito il break nel secondo game (in cui ha anche distrutto la racchetta), con lo spagnolo che da quel momento ha preso il totale controllo del parziale. Jodar, che con questo successo raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un Masters 1000, sfiderà Vit Kopriva (che ha approfittato del ritiro di Rinderknech nel terzo set).
Avanti Lehecka e Fils
Sarà Jiri Lehecka l'avversario di Musetti negli ottavi del Masters 1000 di Madrid. Il ceco ha superato a suon di ace (10 in partita) l'ostacolo Michelsen nel 3° turno, battendolo 6-4, 6-2. Qualificazione ottenuta anche da Cameron Norrie, che si è imposto sull'argentino Tirante per 7-5, 7-5. Sono 20 le vittorie in questa stagione per Arthur Fils: il francese ha sconfitto l'americano Nava per 7-6, 6-3. Avanti anche Etcheverry, protagonista di una vittoria in rimonta contro Prizmic dopo aver ceduto il primo set (2-6, 6-4, 6-3). Sul circuito Wta, vince in tre set anche la statunitense Coco Gauff contro Cirstea (4-6, 7-5, 6-1), mentre la 21enne Nosková avanza senza scendere in campo dopo il ritiro di Samsonova. L'eterna Karolina Pliskova elimina Mertens dopo quasi due ore e mezza di battaglia sul campo, col punteggio di 7-5, 2-6, 7-6. Esce di scena invece Pegula, sconfitta 1-4, 1-6 dall'ucraina Kostyuk.
Madrid Open, i principali risultati di domenica
UOMINI
- [11] Lehecka (Cze) - Michelsen (Usa) 6-4, 6-2
- [19] Norrie (Gbr) vs Tirante (Arg) 7-5, 7-5
- [21] Fils (Fra) vs Nava (Usa) 7-6, 6-3
- [Q] Pritzmic (Cro) - [25] Etcheverry (Arg) 6-2, 4-6, 3-6
- Kopriva (Cze) - [22] Rinderknech 6-4, 3-6 ritiro
- [27] Fonseca (Bra) - [WC] Jodar (Esp) 6-7, 6-4, 1-6
DONNE
- [25] Cirstea (Rom) - [3] Gauff (Usa) 6-4, 5-7, 1-6
- [13] Nosková (Cze) - [20] Samsonova ritiro
- [19] Mertens (Bel) - Ka. Pliskova (Cze) 5-7, 6-2, 6-7
- [5] Pegula (Usa) - [26] Kostyuk (Ukr) 1-6, 4-6