Il trofeo del Madrid Open è un'opera d'arte: l'ispirazione è una foto di Alcaraz
Il trofeo del Masters 1000 di Madrid 2026 prende ispirazione da una foto di Carlos Alcaraz, come spiegato dall'autore Rodríguez Caballero: "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos Alcaraz al servizio, in cui il suo busto è perfettamente definito, ma la sua racchetta sembra in movimento". Qui tutti i dettagli del trofeo del Madrid Open
- Nella giornata di venerdì 1 maggio, alla Caja Mágica è arrivato il trofeo che domenica alzerà uno tra Jannik Sinner e Alexander Zverev (finale in programma alle ore 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Per il quinto anno consecutivo, il premio è stato creato dallo scultore spagnolo David Rodríguez Caballero.
- Da cosa prende spunto questo trofeo? A dircelo è lo stesso artista: "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos Alcaraz al servizio, in cui il suo busto è perfettamente definito, ma la sua racchetta sembra in movimento. Si è creata una sequenza molto interessante, come una forma che si trasforma in un imbuto o in una spirale in movimento".
- Per la precisione, Rodríguez Caballero fa riferimento a una foto (scattata da Antonio Calanni) che ha immortalato il momento del servizio di Alcaraz nella sfida contro De Minaur alle Atp Finals 2025 di Torino.
- Da qui, la scelta del nome del trofeo: Aphormé. "Significa l'inizio di qualcosa, ovvero quando qualcosa viene messo in moto, che è esattamente ciò che accade con il servizio", ha detto Rodríguez Caballero.
- Questo, invece, il trofeo femminile che verrà assegnato oggi nella finale tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk