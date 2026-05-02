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Il trofeo del Madrid Open è un'opera d'arte: l'ispirazione è una foto di Alcaraz

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Il trofeo del Masters 1000 di Madrid 2026 prende ispirazione da una foto di Carlos Alcaraz, come spiegato dall'autore Rodríguez Caballero: "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos Alcaraz al servizio, in cui il suo busto è perfettamente definito, ma la sua racchetta sembra in movimento". Qui tutti i dettagli del trofeo del Madrid Open

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