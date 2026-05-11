Fermo da ottobre per la rottura del tendine d'Achille, il danese ha annunciato che non giocherà Amburgo e Parigi. "Non si tratta soltanto di qualche partita, ma un torneo intero e voglio sentirmi pronto al 110%" le parole di Rune che fissa adesso il rientro per la stagione sull'erba

Slitta il rientro in campo di Holger Rune. Fermo da ottobre per la rottura del tendine d'Achille, il danese aveva annunciato il ritorno in campo all'Atp 500 di Amburgo, in programma la prossima settimana. Adesso, però, il passo indietro. Rune non giocherà in Germania e salterà anche il Roland Garros. "Non vedevo davvero l’ora di fare il mio ritorno ad Amburgo, e sapete tutti che amo la terra battuta e che Parigi e il Roland Garros hanno sempre avuto un significato speciale per me, quindi non è stata una decisione facile da prendere - le parole di Rune - Ma per me non si tratta soltanto di riuscire a giocare qualche partita, bensì un intero torneo, e non voglio sentirmi quasi pronto, ma pronto al 110% quando tornerò in campo".