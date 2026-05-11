Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Rune, slitta il rientro dopo l'infortunio: salterà Amburgo e Roland Garros

Tennis

Fermo da ottobre per la rottura del tendine d'Achille, il danese ha annunciato che non giocherà Amburgo e Parigi. "Non si tratta soltanto di qualche partita, ma un torneo intero e voglio sentirmi pronto al 110%" le parole di Rune che fissa adesso il rientro per la stagione sull'erba

Slitta il rientro in campo di Holger Rune. Fermo da ottobre per la rottura del tendine d'Achille, il danese aveva annunciato il ritorno in campo all'Atp 500 di Amburgo, in programma la prossima settimana. Adesso, però, il passo indietro. Rune non giocherà in Germania e salterà anche il Roland Garros. "Non vedevo davvero l’ora di fare il mio ritorno ad Amburgo, e sapete tutti che amo la terra battuta e che Parigi e il Roland Garros hanno sempre avuto un significato speciale per me, quindi non è stata una decisione facile da prendere - le parole di Rune - Ma per me non si tratta soltanto di riuscire a giocare qualche partita, bensì un intero torneo, e non voglio sentirmi quasi pronto, ma pronto al 110% quando tornerò in campo".

L'appuntamento sull'erba

"Non vedo l'ora di vedervi tutti sull'erba" ha poi aggiunto Holger Rune, dando appuntamento alla stagione sull'erba che inizierà a giugno con i tornei di Stoccarda e 's-Hertogenbosch. L'obiettivo, dunque, si sposta più avanti, per poter arrivare pronto a Wimbledon, in calendario dal 29 giugno al 12 luglio.

Leggi anche

Bellucci eliminato, adesso Pellegrino-Tiafoe

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Bellucci-Landaluce LIVE su Sky Sport Uno

live roma

Settimo giorno agli Internazionali BNL d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico. Si...

Sinner-Popyrin LIVE alle 15 su Sky Sport

internazionali

Jannik Sinner tornerà in campo per il 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia: il numero 1...

Cahill: "La forza di Sinner è migliorare sempre"

Tennis

Il coach del numero 1 del mondo ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport': "E' cresciuto e maturato...

Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

internazionali

Al Foro Italico si chiude il terzo turno del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia...

Darderi agli ottavi, fuori Arnaldi e Cocciaretto

roma

Due vittorie su quattro per gli azzurri nella domenica degli Internazionali BNL d'Italia. Vincono...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS