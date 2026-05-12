Oggi gli ottavi con 4 azzurri: il programma su Sky

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Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari

internazionali

Al Foro Italico è il giorno degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia, con gli azzurri protagonisti. Sul Centrale apre Musetti che affronta Ruud, alle 15 tocca al derby Sinner-Pellegrino. Darderi contro il n°3 del mondo Zverev, ci sono anche Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

TUTTI I RISULTATI LIVE

Nuova grande giornata di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile, con l'Italia protagonista. Jannik Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud, Luciano Darderi se la vedrà con il due volte campione e n°3 del mondo Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match, Cirstea-Ostapenko e Gauff-Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani/Paolini.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: MUSETTI (Ita) - RUUD (Nor)
  • non prima delle 12.30: CIRSTEA (Rom) - OSTAPENKO (Lat)
  • non prima delle 15: SINNER (Ita) - PELLEGRINO (Ita)
  • ore 19: GAUFF (Usa) - ANDREEVA
  • a seguire: TIRANTE (Arg) - MEDVEDEV

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: MUSETTI (Ita) - RUUD (Nor)
  • a seguire: JODAR (Spa) - TIEN (Usa)
  • non prima delle 14: DARDERI (Ita) - ZVEREV (Ger)
  • a seguire: RUBLEV - BASILASHVILI (Geo)
  • a seguire: MEDJEDOVIC (Srb) - LANDALUCE (Spa)
  • a seguire: TIRANTE (Arg) - MEDVEDEV

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 11: Diretta Tennis
  • non prima delle 17: ERRANI/PAOLINI - NOSKOVA/VALENTOVA

SKY SPORT MAX (206) fino alle 20.30

  • ore 11: KHACHANOV - PRIZMIC
  • a seguire: KRAWIETZ/PUETZ - ERLER/MIEDLER
  • a seguire: CABRAL/SALISBURY - TBD
  • non prima delle 17: ERRANI/PAOLINI - NOSKOVA/VALENTOVA

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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