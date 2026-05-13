Prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, Andrey Rublev ha ironizzato sulla complicata sfida che lo attende giovedì. "È arrivato a cinque Masters 1000 vinti di fila, si sta avvicinando la sconfitta. Più vince, più si avvicina a perdere" ha detto il russo Tennis Channel, provando a riderci sopra. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL TABELLONE DI SINNER