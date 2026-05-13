Rublev scherza su Sinner: "Ogni partita è sempre più vicino alla sconfitta"internazionali
Prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, Andrey Rublev ha ironizzato sulla complicata sfida che lo attende giovedì. "È arrivato a cinque Masters 1000 vinti di fila, si sta avvicinando la sconfitta. Più vince, più si avvicina a perdere" ha detto il russo Tennis Channel, provando a riderci sopra. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Provare a prenderla con il sorriso e con grande ironia: così Andrey Rublev ha scelto di avvicinarsi al match contro Jannik Sinner, in programma giovedì al Foro Italico. Per il russo si tratta di un quarto di finale tutt’altro che semplice, anche alla luce della straordinaria striscia di 31 vittorie consecutive di Jannik nei tornei Masters 1000. Proprio su questo tema è nato un divertente siparietto durante l’intervista concessa da Rublev a Tennis Channel dopo il successo su Basilashvili. Appena il conduttore cita il nome del suo prossimo avversario, il russo scoppia a ridere: "Quanti Masters 1000 ha vinto consecutivamente?" chiede. "Cinque" la risposta del presentatore. A quel punto Rublev replica con la sua consueta ironia: "Quante sono allora? Più di 20 partite vinte di fila? Si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince, più si avvicina a perdere".
"Preferirei giocare contro qualcun altro"
Rublev ha poi proseguito la sua disamina, sempre con grande ironia e il sorriso in volto: "Se mi chiedi se preferirei giocare contro qualcun altro, ovviamente preferirei giocare contro qualcun altro - aggiunge - Però, se mi chiedi se mi piacerebbe mettermi alla prova contro Jannik, allora sì. Mi piacerà mettermi alla prova contro Jannik".