Sinner "Re di Roma": la rassegna stampa

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Sinner vince gli Internazionali Roma 2026: la rassegna stampa

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Il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, 50 anni dopo Adriano Panatta, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, sportivi e non solo. Il n. 1 al mondo è celebrato come il nuovo "Re di Roma". L'Equipe, invece, guarda già allo Slam di Parigi: "Lanciato verso il Roland Garros". Di seguito le prime pagine dedicate al successo di Sinner al Foro Italico

HIGHLIGHTS - LA PREMIAZIONE CON MATTARELLA E PANATTA

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