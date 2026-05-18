Sinner "Re di Roma": la rassegna stampa

Il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, 50 anni dopo Adriano Panatta, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, sportivi e non solo. Il n. 1 al mondo è celebrato come il nuovo "Re di Roma". L'Equipe, invece, guarda già allo Slam di Parigi: "Lanciato verso il Roland Garros". Di seguito le prime pagine dedicate al successo di Sinner al Foro Italico

HIGHLIGHTS - LA PREMIAZIONE CON MATTARELLA E PANATTA