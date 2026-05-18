Sinner "Re di Roma": la rassegna stampa

Sinner vince gli Internazionali Roma 2026: la rassegna stampa
Il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, 50 anni dopo Adriano Panatta, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani, sportivi e non solo. Il n. 1 al mondo è celebrato come il nuovo "Re di Roma". L'Equipe, invece, guarda già allo Slam di Parigi: "Lanciato verso il Roland Garros". Di seguito le prime pagine dedicate al successo di Sinner al Foro Italico
- Il gigante. Sinner Re a Roma
- Er più! Sinner vince a Roma 50 anni dopo Panatta
- La dolce vita. Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta
- Jannik l'imperatore, nuovo mito di Roma
- Sinner è il nuovo re di Roma mezzo secolo dopo Panatta
- Sinner da leggenda al Foro Italico
- La gloria
- Sinner, un italiano a Roma: trionfo dopo 50 anni di attesa
- Sinner nella storia
- Abbracciamoci a Sinner
- Sinner non si ferma più: trionfo pure a Roma
- Sinner re di Roma: trionfa 50 anni dopo Panatta
- Sinner, Roma ha un nuovo re
- Sinner lanciato verso il Roland Garros
- Collezione completa. Sinner eguaglia Djokovic: batte Ruud e ora ha tutti i Masters 1000
- Sinner ormai li ha conquistati tutti