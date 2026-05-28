Giovedì azzurro a Parigi: il programma

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Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

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Cinque italiani in campo a Parigi: Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo, mentre le altre due teste di serie azzurre Cobolli e Darderi se la vedono contro Wu e Comesana. Per Berrettini c'è il francese Rinderknech. Arnaldi sfida Tsitsipas. Qui il programma della giornata

LIVE: SINNER-CERUNDOLO - COBOLLI-WU - TUTTI I RISULTATI

Giovedì tutto azzurro al Roland Garros con ben cinque italiani. L'attenzione è chiaramente su Jannik Sinner. Dopo il successo al debutto contro Tabur, il numero 1 al mondo aprirà il programma sul Philippe-Chatrier affrontando alle ore 12 l'argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 56 del ranking Atp). Il primo italiano che scenderà in campo sarà Flavio Cobolli. La testa di serie numero 10, reduce dalla vittoria nel derby azzurro contro Pellegrino, se la vede contro il cinese Wu. Per Arnaldi c'è Stefanos Tsitsipas (quarto match dalle 11 sul Campo 14), mentre il numero 14 del seeding Darderi sfiderà Comesana (terzo incontro dalle 11 sul Campo 6). Matteo Berrettini, invece, giocherà in sessione serale sullo Chatrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknech.

Approfondimento

JM Cerundolo, chi è l'avversario di Sinner

Roland Garros, il programma di oggi degli italiani

  • [1] SINNER (Ita) vs Cerundolo (Arg) - ore 12 sul Philippe-Chatrier
  • BERRETTINI (Ita) vs [22] Rinderknech (Fra) - ore 20.15 sul Philippe-Chatrier
  • ARNALDI (Ita) vs Tsitsipas - 4° match dalle 11 sul Campo 14
  • [10] COBOLLI (Ita) vs Wu (Chn) - ore 11 sul Campo 7
  • Comesana (Arg) vs [14] DARDERI (Ita) - 3° match dalle 11 sul Campo 6

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • Collignon (Bel) vs [5] Shelton (Usa) - 3° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen
  • [4] Auger-Aliassime (Can) vs Burruchaga (Arg) - non prima delle 16 sul Simonne-Mathieu
  • Hurkacz (Pol) vs [15] Tiafoe (Usa) - 2° match dalle 11 sul Campo 14

DONNE

  • [1] Sabalenka vs Jacquemot (Fra) - ore 12 sul Philippe-Chatrier
  • Grabher (Aut) vs [6] Anisimova (Usa) - 2° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen
  • [4] Gauff (Usa) vs Sherif (Egy) - 3° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen

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