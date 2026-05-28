Parigi affronta una nuova giornata di grande caldo, con allerta arancione e temperature sopra i 32 gradi per tutto il giorno. Quando Sinner entrerà in campo, la temperatura percepita sarà di 36 gradi. Condizioni estreme che finora hanno accompagnato il torneo e messo alla prova il rendimento dei giocatori

Particolare attenzione sarà rivolta all’ora di pranzo, quando Jannik Sinner scenderà in campo sul Philippe Chatrier contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo . Tra le 12 e le 14, nel pieno del match, la temperatura percepita potrebbe raggiungere i 36 gradi . Condizioni di caldo estremo che il numero 1 del mondo ha già affrontato in questa stagione, agli Australian Open contro l'americano Spizzirri. In quella occasione Sinner fu messo in difficoltà dai crampi, riuscendo però a ribaltare l’inerzia della partita anche grazie alla chiusura del tetto, resa necessaria proprio dalle elevate temperature australiane. Proprio per evitare problemi legati al caldo, Sinner in questi giorni si è spesso allenato nelle ore centrali , come accaduto mercoledì quando è sceso in campo tra le 14 e le 16

Roland Garros segnato dal caldo

Il vero protagonista della prima settimana del Roland Garros è stato il grande caldo, con temperature insolite per Parigi in questo periodo dell’anno. Valori costantemente superiori ai 30 gradi hanno messo a dura prova i giocatori. Tra chi è stato costretto al ritiro per malori legati alle alte temperature, come Gabriel Diallo, e chi ha portato a termine il match stringendo i denti, come Casper Ruud, ieri si è aggiunto un nuovo episodio. Protagonista Jakub Mensik, crollato a terra stremato al termine di una battaglia durata 4 ore e 41 minuti, piegato dai crampi alla coscia destra aggravati dal caldo intenso. "Giocare con quel caldo, sotto il sole cocente, è una follia - ha spiegato il tennista ceco - Stare lì per quattro ore e mezza è davvero estremo".