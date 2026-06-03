Cobolli e Berrettini-Arnaldi: il programma di oggi

Mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli, che giocherà come 3° incontro dalle 11 sullo Chatrier il suo secondo quarto di finale in uno Slam, se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti (vittoria ad Acapulco e nel Masters 1000 in Canada). Oltre a Cobolli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma sullo Chatrier alle ore 20.15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello Atp. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli Slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica Errani/Vavassori, impegnati in semifinale.

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