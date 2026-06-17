Proseguono i tornei di Halle, Queen's e Berlino. Nel primo in campo Sonego, ripescato da lucky loser al posto dell'infortunato Kyrgios. Giocherà contro Shelton, impegnato anche nel doppio in coppia con Cobolli. A Berlino esordio per Sabalenka, in Inghilterra sfida interessante tra De Minaur e Shapovalov. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La stagione sull'erba è entrata nel vivo. Ad Halle, dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queen's invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.30 - Atp Halle: Bergs (Bel) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Halle: Shelton (Usa) vs SONEGO (Ita)
- a seguire - Atp Halle: Tien (Usa) vs Auger Aliassime (Can)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire (2° match dalle 12.30) - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Shapovalov (Can)
- a seguire - Wta Berlino: Badosa (Spa) vs Gauff (Usa)
- a seguire (non prima delle 17.30) - Wta Berlino: Sabalenka vs Alexandrova
- a seguire - Atp Queen's: Brooksby (Usa) vs Cereundolo (Arg)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Halle: Melo/Zverev vs COBOLLI/Shelton
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