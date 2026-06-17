Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari

Tennis
©Getty

Proseguono i tornei di Halle, Queen's e Berlino. Nel primo in campo Sonego, ripescato da lucky loser al posto dell'infortunato Kyrgios. Giocherà contro Shelton, impegnato anche nel doppio in coppia con Cobolli. A Berlino esordio per Sabalenka, in Inghilterra sfida interessante tra De Minaur e Shapovalov. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La stagione sull'erba è entrata nel vivo. Ad Halle, dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queen's invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. 

Leggi anche

Atp Halle: Zverev vince al debutto, ok Medvedev

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11.30 - Atp Halle: Bergs (Bel) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Atp Halle: Shelton (Usa) vs SONEGO (Ita)
  • a seguire - Atp Halle: Tien (Usa) vs Auger Aliassime (Can)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire (2° match dalle 12.30) - Atp Queen's: De Minaur (Aus) vs Shapovalov (Can)
  • a seguire - Wta Berlino: Badosa (Spa) vs Gauff (Usa)
  • a seguire (non prima delle 17.30) - Wta Berlino: Sabalenka vs Alexandrova
  • a seguire - Atp Queen's: Brooksby (Usa) vs Cereundolo (Arg)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Atp Halle: Melo/Zverev vs COBOLLI/Shelton

Leggi anche

Atp Halle, Bellucci batte Bublik: è al 2° turno

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus 

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz, giorni decisivi per pianificare ritorno

Tennis

Lo spagnolo - lontano dai campi da due mesi per l'infortunio al polso e che salterà anche...

Atp Halle: Zverev vince al debutto, ok Medvedev

Tennis

Fatica più del previsto, ma Alexander Zverev vince all'esordio ad Halle contro il ceco Kopriva in...

Kyrgios si ritira da Halle: Sonego lucky loser

Tennis

Dopo il rientro a Stoccarda, Nick Kyrgios si ritira dal tabellone di Halle a poche ore dal...

Atp Halle, Bellucci batte Bublik: è al 2° turno

Tennis

Mattia Bellucci piega in due set il campione in carica Bublik (7-6, 6-1) e conquista l'accesso al...

Wimbledon, wild-card: non c'è Berrettini (per ora)

Tennis

Non c'è Matteo Berrettini tra le prime wild-card assegnate per il prossimo Wimbledon. Nel...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS