La stagione sull'erba è entrata nel vivo. Ad Halle, dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queen's invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros.

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