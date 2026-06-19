Venerdì 19 giugno, su Sky e in streaming su NOW , alle 17.00 e alle 23.00 su Sky Sport Uno e alle 20.30 su Sky Sport Tennis, da non perdere "Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo", lo speciale di Sky Sport che racconta il trionfo di Jannik Sinner a Roma, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta, attraverso i backstage e le immagini inedite di Sky Sport. Disponibile anche on demand

Da Adriano a Jannik: 50 anni dopo il leggendario trionfo di Panatta a Roma nel 1976, l’Italia è tornata a festeggiare un campione "di casa" grazie al nostro numero 1 al mondo, Sinner. Sky Sport ha deciso di rivivere queste due settimane che hanno riscritto la storia del tennis italiano in un viaggio tra campo e studi, tra interviste esclusive e backstage, tra reportage dai campi di allenamento e le analisi dei nostri talent, a partire da Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di Roger Federer, e Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015. Un cammino di vittorie, di record infranti, di momenti anche di difficoltà, come la semifinale contro Medvedev, giocata e vinta su due giorni, ma anche di una gioia finale inarrivabile: riportare il tricolore in cima al Foro Italico e diventare il secondo tennista nella storia a completare il Career Golden Masters dopo Novak Djokovic.