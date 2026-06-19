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Sinner, Re di Roma 50 anni dopo: lo speciale Sky sulla vittoria agli Internazionali

guida tv

Venerdì 19 giugno, su Sky e in streaming su NOW, alle 17.00 e alle 23.00 su Sky Sport Uno e alle 20.30 su Sky Sport Tennis, da non perdere "Sinner, Re di Roma: 50 anni dopo", lo speciale di Sky Sport che racconta il trionfo di Jannik Sinner a Roma, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta, attraverso i backstage e le immagini inedite di Sky Sport. Disponibile anche on demand

Da Adriano a Jannik: 50 anni dopo il leggendario trionfo di Panatta a Roma nel 1976, l’Italia è tornata a festeggiare un campione "di casa" grazie al nostro numero 1 al mondo, Sinner. Sky Sport ha deciso di rivivere queste due settimane che hanno riscritto la storia del tennis italiano in un viaggio tra campo e studi, tra interviste esclusive e backstage, tra reportage dai campi di allenamento e le analisi dei nostri talent, a partire da Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e allenatore di Roger Federer, e Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015. Un cammino di vittorie, di record infranti, di momenti anche di difficoltà, come la semifinale contro Medvedev, giocata e vinta su due giorni, ma anche di una gioia finale inarrivabile: riportare il tricolore in cima al Foro Italico e diventare il secondo tennista nella storia a completare il Career Golden Masters dopo Novak Djokovic.

Aspettando Wimbledon

Dal 29 giugno, tutta la magia di Wimbledon in esclusiva su Sky e in streaming su NOW ️ sarà possibile seguire su Sky Sport il cammino di Jannik Sinner e degli azzurri sull' erba più prestigiosa del mondo.

Sinner - Re di Roma 50 anni dopo, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 19 giugno

  • ore 17.00, 23.00: su Sky Sport Uno
  • ore 20.30: su Sky Sport Tennis

 

Sabato 20 giugno

  • ore 10.30, 19.00, 22.00: su Sky Sport Tennis
  • ore 11.40, 15.45, 20.00, 22.30: su Sky Sport Uno

 

Domenica 21 giugno

  • ore 08.00, 11.00, 17.30, 20.30, 23.00: su Sky Sport Tennis
  • ore 08.30, 22.30: su Sky Sport Uno

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