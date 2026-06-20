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Atp Eastbourne, Arnaldi supera il 1° turno di qualificazione: battuto Gray

atp eastbourne

Tornato in campo dopo la semifinale al Roland Garros (non giocata per colpa di un virus), il ligure ha battuto nel primo turno di quali a Eastbourne il britannico Gray con un doppio 7-6. Ecco perché, pur essendo n. 34 al mondo e prossima testa di serie a Wimbledon, deve giocare le quali in torneo Atp 250

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Matteo Arnaldi riparte dai prati inglesi di Eastbourne. Tornato in campo due settimane dopo la semifinale non giocata al Roland Garros per via di un virus, il ligure ha superato il primo turno di qualificazioni battendo con un doppio 7-6 il britannico Alastair Gray, n. 270 della classifica mondiale, in 2 ore e 18 minuti. Un buon esordio sull'erba per Arnaldi, costretto a giocare le qualificazioni pur essendo oggi n. 34 al mondo e prossima testa di serie a Wimbledon. Il motivo? Le iscrizioni ai tornei (le cosiddette "liste") chiudono settimane prima dell'inizio. Arnaldi era ancora fuori dalla top 100 e, dunque, non è entrato direttamente nel tabellone principale, dove sarebbe stato testa di serie con il ranking attuale. Un posto nel main draw dovrà conquistarlo nella sfida decisiva di domenica con un altro inglese, il n. 144 Atp Toby Samuel.

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