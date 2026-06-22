A una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato a 'Vogue' del suo stato di forma: "Mi sono riposato e allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite saranno delicate da gestire. Mi sono ripreso bene dopo il Roland Garros, abbiamo lavorato anche in vista della stagione americana" SINNER, QUANDO GIOCA A WIMBLEDON? LE DATE

"Mi sento bene, abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in un ottimo momento". Jannik Sinner ha parlato a una settimana dal via di Wimbledon, terzo Slam della stagione, di cui è campione in carica (tutto da seguire su Sky e NOW). Il numero 1 del mondo tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 di giugno, a un mese dalla sconfitta nel 2° turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. "Negli ultimi mesi ho giocato tantissimo e avevo davvero bisogno di un buon blocco di allenamento per tornare a rafforzare il corpo - ha raccontato Sinner in un'intervista a 'Vogue' -. Mi sono ripreso bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di riuscire a competere nel miglior modo possibile". Approfondimento 'Re' Sinner e i pronostici di questo Wimbledon

"Sfruttato l'eliminazione a Parigi per riposare, ricaricare e allenarmi" Sinner farà il suo ritorno in campo nell'esibizione londinese dell'Arman Classic, con il suo ultimo match ufficiale che risale al 28 maggio a Parigi: "Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante -ha detto Sinner a 'Vogue' -. Dopo siamo tornati subito ad allenarci, perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso: Wimbledon, naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Cerco sempre di vedere il lato positivo delle situazioni e l'aspetto positivo dell'uscita anticipata al Roland Garros — anche se ovviamente avrei voluto andare più avanti — è stato avere un po' di tempo in più. Cerchiamo di sfruttare al massimo ogni giornata, quindi ci sono state tante sessioni di allenamento molto lunghe e sono molto soddisfatto della mia condizione fisica e mentale in questo momento". Approfondimento Sinner, la caccia al 1° Slam del 2026 riparte da Wimbledon

"Spero che Alcaraz torni presto, primi turni Wimbledon i più delicati" "Il tennis ha bisogno di Carlos Alcaraz. Gli auguro una pronta guarigione e so che ha una grande squadra intorno a lui, pronta a sostenerlo e ad aiutarlo nel percorso di ritorno. Affronto Wimbledon da campione nello stesso modo. Dico sempre che non si difende nulla: si cerca sempre di andare a prenderselo. So che sarà un torneo lungo. Il modo in cui inizierò sarà molto importante. Non ho giocato partite sull'erba, quindi i primi match saranno difficili, delicati da dover gestire".

"Seguo F1 e i Mondiali di calcio. La moda? Ho imparato molto..." "Quando ho tempo gioco a golf, costruisco Lego oppure guardo la Formula 1. In questo periodo c'è anche il Mondiale di calcio e quindi seguirò anche quello. Negli ultimi cinque anni ho imparato molto sulla moda. Adesso capisco meglio questo mondo e quanto lavoro ci sia dietro. Naturalmente il mio stile è cambiato un po' nel tempo e sono stato molto fortunato ad avere la possibilità di indossare tanti look belli".