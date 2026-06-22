Sono iniziate le qualificazioni a Wimbledon con tanti italiani impegnati. Tra cui Federico Cinà, che ha battuto Gianluca Cadenasso nel derby ed è avanzato al secondo turno. Lo attende il francese Gaston. Guerrieri elimina Goffin, out invece Giustino, Napolitano e Brancaccio
Primo giorno e primo turno per le qualificazioni al tabellone principale di Wimbledon. Undici italiani in campo, di cui due impegnati in un derby: ha vinto Federico Cinà contro Gianluca Cadenasso. Ora il giovane siciliano dovrà vedersela con l'esperto francese Hugo Gaston, testa di serie numero 5. Avanti anche Andrea Guerrieri: sconfitto il belga David Goffin, ex numero 7 del mondo. Di seguito, tutti i risultati odierni degli incontri dei giocatori italiani.
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I risultati degli italiani
- Cinà (ITA) vs Cadenasso (ITA) 6-3, 6-2
- Napolitano (ITA) vs Harris (GBR) 2-6, 2-6
- Giustino (ITA) vs Onclin (BEL) 3-6, 5-7
- Guerrieri (ITA) vs Goffin (BEL) 3-6, 7-5, 6-3
- Brancaccio (ITA) vs Gea (FRA) 5-7, 3-6
- Clarke (GBR) vs Pellegrino (ITA) - In corso
- Travaglia (ITA) vs Mikrut (CRO) - In corso
- Maestrelli (ITA) vs Basing (GBR) - In corso
- Nardi (ITA) vs Noguchi (GIA) - In corso
- Cecchinato (ITA) vs Barrios Vera (CHL) - In corso