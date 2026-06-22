Sono iniziate le qualificazioni a Wimbledon con tanti italiani impegnati. Tra cui Federico Cinà, che ha battuto Gianluca Cadenasso nel derby ed è avanzato al secondo turno. Lo attende il francese Gaston. Guerrieri elimina Goffin, out invece Giustino, Napolitano e Brancaccio

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