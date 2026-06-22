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Qualificazioni Wimbledon 2026, i risultati di oggi: Cinà al 2° turno

Tennis

Sono iniziate le qualificazioni a Wimbledon con tanti italiani impegnati. Tra cui Federico Cinà, che ha battuto Gianluca Cadenasso nel derby ed è avanzato al secondo turno. Lo attende il francese Gaston. Guerrieri elimina Goffin, out invece Giustino, Napolitano e Brancaccio

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Primo giorno e primo turno per le qualificazioni al tabellone principale di Wimbledon. Undici italiani in campo, di cui due impegnati in un derby: ha vinto Federico Cinà contro Gianluca Cadenasso. Ora il giovane siciliano dovrà vedersela con l'esperto francese Hugo Gaston, testa di serie numero 5. Avanti anche Andrea Guerrieri: sconfitto il belga David Goffin, ex numero 7 del mondo. Di seguito, tutti i risultati odierni degli incontri dei giocatori italiani. 

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I risultati degli italiani

  • Cinà (ITA) vs Cadenasso (ITA) 6-3, 6-2
  • Napolitano (ITA) vs Harris (GBR) 2-6, 2-6
  • Giustino (ITA) vs Onclin (BEL) 3-6, 5-7
  • Guerrieri (ITA) vs Goffin (BEL) 3-6, 7-5, 6-3
  • Brancaccio (ITA) vs Gea (FRA) 5-7, 3-6
  • Clarke (GBR)  vs Pellegrino (ITA) - In corso
  • Travaglia (ITA) vs Mikrut (CRO) - In corso
  • Maestrelli (ITA) vs Basing (GBR) - In corso
  • Nardi (ITA) vs Noguchi (GIA) - In corso
  • Cecchinato (ITA) vs Barrios Vera (CHL) - In corso

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