Sinner: "Wimbledon? Spero nello stesso epilogo dello scorso anno"

Il numero 1 al mondo dopo il successo su Norrie nel match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic: "È vero che è un'esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista di Wimbledon". E sullo Slam inglese: "Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà, anche se spero nello stesso epilogo"

Jannik Sinner torna in campo dopo il Roland Garros e, al debutto su erba in questo 2026, batte Cameron Norrie per 6-3, 6-3 nel match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. "L'atmosfera è molto bella, anche se fa molto caldo - ha detto Sinner nell'intervista di campo -. Ringrazio tutti per essere venuti, è bello giocare qui. Non c'ero mai stato e devo dire che mi piace molto. È vero che è un match di esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista della prossima settimana (per Wimbledon, ndr). Su erba mi trovo bene, mi sto allenando su questa superficie da quasi una settimana. Ci sono parti del campo dove è più rapido e altre meno".