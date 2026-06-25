Venerdì alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Jannik Sinner, campione in carica a Church Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da nove giocatori tra maschile e femminile. Di seguito il seeding completo