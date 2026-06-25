Wimbledon, Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone
Venerdì alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Jannik Sinner, campione in carica a Church Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da nove giocatori tra maschile e femminile. Di seguito il seeding completo
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- Testa di serie numero 5
- Testa di serie numero 6
- Testa di serie numero 7
- Testa di serie numero 8
- Testa di serie numero 9
- Testa di serie numero 10
- Testa di serie numero 11
- Testa di serie numero 12
- Testa di serie numero 13
- Testa di serie numero 14
- Testa di serie numero 15
- Testa di serie numero 16
- Testa di serie numero 17
- Testa di serie numero 18
- Testa di serie numero 19
- Testa di serie numero 20
- Testa di serie numero 21
- Testa di serie numero 22
- Testa di serie numero 23
- Testa di serie numero 24
- Testa di serie numero 25
- Testa di serie numero 26
- Testa di serie numero 27
- Testa di serie numero 28
- Testa di serie numero 29
- Testa di serie numero 30
- Testa di serie numero 31
- Testa di serie numero 32
- Matteo BERRETTINI
- Lorenzo SONEGO
- Mattia BELLUCCI
- Jasmine PAOLINI (testa di serie n. 13)
- Elisabetta COCCIARETTO