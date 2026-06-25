Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Wimbledon, Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone

teste di serie fotogallery
34 foto

Venerdì alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 29 giugno al 12 luglio. Jannik Sinner, campione in carica a Church Road, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da nove giocatori tra maschile e femminile. Di seguito il seeding completo

ALTRE FOTOGALLERY

I sei vincitori di Wimbledon senza warm-up su erba

CI PROVA SINNER

Si può vincere a Wimbledon senza giocare prima altri tornei su erba? Solo se si è delle leggende...

7 foto

Non solo Serena: i più anziani a giocare uno Slam

Tennis

Non solo nel doppio: Serena Williams tornerà in campo a Wimbledon anche nel singolare all'età di...

18 foto

Ecco quando scenderà in campo Sinner a Wimbledon

Tennis

Non conosciamo ancora gli avversari (il primo lo scopriremo nel sorteggio del tabellone di...

7 foto

Sinner allunga su Alcaraz: il ranking Atp

ranking atp

Aumenta il gap tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro adesso ha 3.990 punti di vantaggio...

29 foto

Il ranking Wta aggiornato

Tennis

Situazione invariata per Jasmine Paolini che resta n. 14 al mondo dopo i tornei di Berlino e...

16 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Qual. Wimbledon: Grant al turno decisivo

    Tennis

    Nel femminile avanzano Grant e Bronzetti, che giovedì giocheranno l'ultimo turno per conquistare...

    Sinner: "Wimbledon? Spero stesso epilogo del 2025"

    Tennis

    Il numero 1 al mondo dopo il successo su Norrie nel match di esibizione al Giorgio Armani Tennis...

    Sinner torna e vince: Norrie battuto in due set

    armani classic

    Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, al rientro dopo il Roland...