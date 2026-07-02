Zverev conquista il 3° turno battendo senza problemi Royer. Avanzano anche Jodar, Fritz (affronterà Sonego) e De Minaur. Qui i principali risultati del Day-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sascha Zverev è al terzo turno di Wimbledon. Il tennista tedesco ha battuto senza alcun problema il francese Royer con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in due ore di gioco. Una partita controllata dall'inizio alla fine da parte di Zverev, che ha dominato anche il tiebreak nel terzo set (chiuso per 7-3). Per il numero 2 del seeding si tratta della 50^ vittoria su erba: al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Marcos Giron. Avanza al 3° turno anche Rafa Jodar. Nel match ripreso nella giornata di giovedì dopo la sospensione per oscurità, lo spagnolo ha battuto in rimonta il connazionale Carreno Busta per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4. E ora per Jodar c'è Mochizuki, con in palio gli ottavi di finale contro il vincente tra Sinner e Brooksby. Nessun problema anche per De Minaur (battuto Mannarino in tre set) e per Fritz, che se la vedrà contro Sonego.