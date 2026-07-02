Wimbledon, i risultati di oggi: Zverev, Fritz e Jodar al 3° turnowimbledon
Zverev conquista il 3° turno battendo senza problemi Royer. Avanzano anche Jodar, Fritz (affronterà Sonego) e De Minaur. Qui i principali risultati del Day-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Sascha Zverev è al terzo turno di Wimbledon. Il tennista tedesco ha battuto senza alcun problema il francese Royer con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in due ore di gioco. Una partita controllata dall'inizio alla fine da parte di Zverev, che ha dominato anche il tiebreak nel terzo set (chiuso per 7-3). Per il numero 2 del seeding si tratta della 50^ vittoria su erba: al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Marcos Giron. Avanza al 3° turno anche Rafa Jodar. Nel match ripreso nella giornata di giovedì dopo la sospensione per oscurità, lo spagnolo ha battuto in rimonta il connazionale Carreno Busta per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4. E ora per Jodar c'è Mochizuki, con in palio gli ottavi di finale contro il vincente tra Sinner e Brooksby. Nessun problema anche per De Minaur (battuto Mannarino in tre set) e per Fritz, che se la vedrà contro Sonego.
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Swiatek al 3° turno, Pliskova battuta in due set
Nel femminile, non c'è stata storia sul campo Centrale, con Iga Swiatek che ha conquistato il 3° turno battendo la ceca Karolina Pliskova per 6-1, 6-3 in poco più di un'ora di partita. Doppo aver sofferto al debutto contro Townsend, la campionessa in carica affronterà la testa di serie numero 29 Alex Eala. Vittoria nel derby statunitense, invece, per Amanda Anisimova che supera Sofia Kenin al super tiebreak del terzo set.
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Wimbledon, i principali risultati di oggi
UOMINI
- Fritz (Usa) - Kypson (Usa) 6-2, 6-2, 7-5
- De Minaur (Aus) - Mannarino (Fra) 6-3, 6-2, 6-2
- Royer (Fra) - Zverev (Ger) 1-6, 3-6, 6-7
- Jodar (Esp) - Carreno Busta (Esp) 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4
- Khachanov - Hanfmann (Ger) 6-3, 6-4, 6-4
- Mensik (Cze) - Dimitrov (Bul)
DONNE
- Pliskova (Cze) - Swiatek (Pol) 1-6, 3-6
- Shnaider - Samsonova 4-6, 6-4, 2-6
- Anisimova (Usa) - Kenin (Usa) 6-4, 4-6, 7-6
- McNally (Usa) - Rybakina (Kaz)