Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Wimbledon, i risultati di oggi: Zverev, Fritz e Jodar al 3° turno

wimbledon

Zverev conquista il 3° turno battendo senza problemi Royer. Avanzano anche Jodar, Fritz (affronterà Sonego) e De Minaur. Qui i principali risultati del Day-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: BERRETTINI - COBOLLI - PAOLINI

Sascha Zverev è al terzo turno di Wimbledon. Il tennista tedesco ha battuto senza alcun problema il francese Royer con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in due ore di gioco. Una partita controllata dall'inizio alla fine da parte di Zverev, che ha dominato anche il tiebreak nel terzo set (chiuso per 7-3). Per il numero 2 del seeding si tratta della 50^ vittoria su erba: al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Marcos Giron. Avanza al 3° turno anche Rafa Jodar. Nel match ripreso nella giornata di giovedì dopo la sospensione per oscurità, lo spagnolo ha battuto in rimonta il connazionale Carreno Busta per 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4. E ora per Jodar c'è Mochizuki, con in palio gli ottavi di finale contro il vincente tra Sinner e Brooksby. Nessun problema anche per De Minaur (battuto Mannarino in tre set) e per Fritz, che se la vedrà contro Sonego.

Leggi anche

Berrettini-Fils LIVE: Matteo avanti 2 set a 1

Swiatek al 3° turno, Pliskova battuta in due set

Nel femminile, non c'è stata storia sul campo Centrale, con Iga Swiatek che ha conquistato il 3° turno battendo la ceca Karolina Pliskova per 6-1, 6-3 in poco più di un'ora di partita. Doppo aver sofferto al debutto contro Townsend, la campionessa in carica affronterà la testa di serie numero 29 Alex Eala. Vittoria nel derby statunitense, invece, per Amanda Anisimova che supera Sofia Kenin al super tiebreak del terzo set.

Leggi anche

Grant fuori al 2° turno, più tardi Paolini

Wimbledon, i principali risultati di oggi

UOMINI

  • Fritz (Usa) - Kypson (Usa) 6-2, 6-2, 7-5
  • De Minaur (Aus) - Mannarino (Fra) 6-3, 6-2, 6-2
  • Royer (Fra) - Zverev (Ger) 1-6, 3-6, 6-7
  • Jodar (Esp) - Carreno Busta (Esp) 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4
  • Khachanov - Hanfmann (Ger) 6-3, 6-4, 6-4
  • Mensik (Cze) - Dimitrov (Bul)

DONNE

  • Pliskova (Cze) - Swiatek (Pol) 1-6, 3-6
  • Shnaider - Samsonova 4-6, 6-4, 2-6
  • Anisimova (Usa) - Kenin (Usa) 6-4, 4-6, 7-6
  • McNally (Usa) - Rybakina (Kaz)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Berrettini-Fils LIVE: Matteo avanti 2 set a 0

live wimbledon

Berrettini avanti due set a zero sul centrale contro il francese Fils: Matteo vince il primo...

Cobolli-Duckworth LIVE su Sky. Sonego al 3° turno

wimbledon

Flavio Cobolli torna subito in campo a Wimbledon. Il romano affronta al secondo turno...

Grant fuori al 2° turno, più tardi Paolini

wimbledon

Tyra Grant esce di scena al 2° turno a Wimbledon. La tennista azzurra è stata eliminata da Marie...

Sinner alza il livello: l'allenamento con Paul

wimbledon

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro...

Il podio di Franco Bragagna: 3^ puntata

VODCAST

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS