Sorpresa nel torneo femminile dove cade la campionessa uscente Iga Swiatek, battuta in due set dalla filippina Alexandra Eala. Fuori anche Elena Rybakina che rinvia l'assalto al n. 1 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il torneo femminile di Wimbledon regala una doppia sorpresa: l'eliminazione di Elena Rybakina e Iga Swiatek. La numero 2 al mondo ha perso contro le belga Elise Mertens, n. 27 Wta, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 38 minuti. Un risultato che pesa nel ranking Wta perché Aryna Sabalenka adesso è certa di resta in vetta alla classifica anche dopo i Championships. Saluta Church Road anche la campionessa uscente, Iga Swiatek, battuta dalla filippina Alexandra Eala: 7-6, 6-2 il punteggio in favore dell'allieva della Rafa Nadal Academy, commossa dopo 2 ore e 15 minuti di gioco.