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Wimbledon, i risultati di oggi: eliminate Swiatek e Rybakina

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Sorpresa nel torneo femminile dove cade la campionessa uscente Iga Swiatek, battuta in due set dalla filippina Alexandra Eala. Fuori anche Elena Rybakina che rinvia l'assalto al n. 1 al mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Il torneo femminile di Wimbledon regala una doppia sorpresa: l'eliminazione di Elena Rybakina e Iga Swiatek. La numero 2 al mondo ha perso contro le belga Elise Mertens, n. 27 Wta, con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 38 minuti. Un risultato che pesa nel ranking Wta perché Aryna Sabalenka adesso è certa di resta in vetta alla classifica anche dopo i Championships. Saluta Church Road anche la campionessa uscente, Iga Swiatek, battuta dalla filippina Alexandra Eala: 7-6, 6-2 il punteggio in favore dell'allieva della Rafa Nadal Academy, commossa dopo 2 ore e 15 minuti di gioco.

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Wimbledon, i principali risultati di oggi

UOMINI

  • De Minaur (Aus) - Svajda (Usa) 6-2, 5-7, 6-2, 6-4
  • Lehecka (Cze) - Munar (Esp)
  • Giron (Usa) - Zverev (Ger)
  • Bergs (Bel) - Fery (Gbr)
  • Tiafoe (Usa) - Bublik (Kaz)

DONNE

  • Eala (Phi) - Swiatek (Pol) 7-6, 6-2
  • Mertens (Bel) - Rybakina (Kaz) 7-6, 6-1
  • Anisimova (Usa) - Keys (Usa)

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