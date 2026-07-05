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Sinner-Mochizuki a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

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Domenica in campo a Church Road per Jannik Sinner che affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti ai Championships per il quinto anno consecutivo. Il match, terzo dalle 14.30 sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Jannik Sinner protagonista nella domenica di Wimbledon. L'azzurro apre gli ottavi di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki, n. 151 al mondo. Il match, terzo dalle 14.30 sul Campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

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Sinner e Mochizuki non si sono mai incrociati, né in allenamento né in match ufficiali. Jannik andrà oggi a caccia dei quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Il giapponese, invece, non si era mai spinto così avanti in un torneo del Grande Slam. Classe 2003, numero 1 al mondo da junior, Mochizuki ha vinto sei match consecutivi a Church Road, partendo dalle qualificazioni.

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