Sinner-Mochizuki a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

Domenica in campo a Church Road per Jannik Sinner che affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki. L'azzurro va a caccia dei quarti ai Championships per il quinto anno consecutivo. Il match, terzo dalle 14.30 sul Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Jannik Sinner protagonista nella domenica di Wimbledon . L'azzurro apre gli ottavi di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki , n. 151 al mondo. Il match, terzo dalle 14.30 sul Campo Centrale , sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Sinner-Mochizuki, una sfida inedita

Sinner e Mochizuki non si sono mai incrociati, né in allenamento né in match ufficiali. Jannik andrà oggi a caccia dei quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Il giapponese, invece, non si era mai spinto così avanti in un torneo del Grande Slam. Classe 2003, numero 1 al mondo da junior, Mochizuki ha vinto sei match consecutivi a Church Road, partendo dalle qualificazioni.