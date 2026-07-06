Cobolli-De Minaur a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

Cobolli-De Minaur a Wimbledon, dove vedere in tv e streamingwimbledon
Flavio Cobolli apre il Campo 1 nel lunedì di Wimbledon affrontando negli ottavi di finale Alex De Minaur (numero 5 del seeding). Il match tra il romano e l'australiano è in programma per le ore 14 e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon. Il tennista romano se la vede contro Alex De Minaur, testa di serie numero 5, per un posto nei quarti di finale ai Championships. Il romano è reduce dalla vittoria sofferta in cinque set contro Karen Khachanov, mentre l'australiano ha sconfitto l'americano Svajda in quattro set. Il match, in programma alle ore 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
I precedenti
Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024. In entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato Alex De Minaur, che si è imposto sia agli Australian Open in tre set che a Vienna, a seguito del ritiro di Cobolli nel corso del secondo parziale.
- 2024 - Atp Vienna (R16): De Minaur b. Cobolli 7-6, 3-1 ritiro
- 2024 - Australian Open (R32): De Minaur b. Cobolli 6-3, 6-3, 6-1