Wimbledon, il match di Sinner chiude la miglior 1^ settimana di sempre del torneo su Skyascolti
Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis su Sky. Oltre 912 mila spettatori medi complessivi in total audience per Sinner-Mochizuki a Wimbledon che chiude la miglior prima settimana di sempre del torneo inglese su Sky
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Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis nella Casa dello Sport di Sky. Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 – in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 570 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 15,6% di share* e 2 milioni 107 mila contatti unici**. Sono stati 643 mila gli spettatori medi complessivi in total audience* che hanno seguito il post gara, con il 6,7% di share* e oltre 1 milione 515 mila contatti unici**. Il trionfo della Ferrari di Leclerc ha raccolto ottimi ascolti anche per la differita delle 19 su TV8, vista da 1 milione e 554 mila spettatori medi complessivi in total audience* con il 12,2% di share* e 3 milioni 265 mila contatti unici**.
Sinner-Mochizuki chiude la miglior prima settimana di sempre del torneo su Sky
Gran Bretagna protagonista della domenica di Sky anche per il torneo di Wimbledon. Ieri, l’ottavo di finale tra Sinner e Mochizuki - in diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 912 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 6% di share* e 1 milione e 983 mila contatti unici**. Il match vinto dall’azzurro conclude la miglior prima settimana di sempre del torneo inglese su Sky.
Approfondimento
L'erba di Wimbledon è un po' meno verde
Su skysport.it la vittoria di Sinner ha raccolto 416 mila utenti unici, 1 milione di pagine viste
Ottimi dati che per skysport.it e per i profili social ufficiali di Sky Sport. La vittoria della Ferrari a Silverstone., sul sito, ha raggiunto 722 mila utenti unici, 5.3 milioni di pagine viste e 1 milione di video views. Ottime performance anche sui social, con 1.8 milioni di interazioni e 22 milioni di video views. La vittoria di Sinner a Wimbledon ha raccolto 416 mila utenti unici, 1 milione di pagine viste e 494 mila video views su skysport.it, mentre sui social sono stati 521 mila interazioni e 12 milioni di video views.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go