Berrettini salta Kitz e Gstaad: rientro negli Usa

Cambia il calendario di Matteo Berrettini. Reduce dagli ottavi di finale a Wimbledon, l'azzurro ha scelto di non giocare gli Atp 250 di Gstaad e Kitzbuhel, in programma subito dopo i Championships. "Dopo aver parlato con il mio medico e il mio team - ha scritto Berrettini su Instagram - Mi è stato diagnosticato un dolore cronico all'anca e mi è stato consigliato che la scelta migliore è ritirarmi e riposare per essere pronto per la tournée americana sul cemento". Parola d'ordine è riposo, dunque, per il tennista azzurro che tra Roland Garros e Wimbledon ha giocato otto partite al meglio dei cinque set. Uno sforzo fisico importante per Berrettini che tornerà in campo nello swing di agosto sul cemento americano. In programma i Masters 1000 di Montreal (2-13 agosto) e Cincinnati (13-23 agosto), poi gli US Open che lo scorso anno il romano non giocò per problemi fisici.

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