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Sinner a Wimbledon: "Lavorato tanto, oggi ero a mio agio anche con il caldo"

l'intervista

Le parole di Jannik Sinner dopo la semifinale conquistata a Wimbledon grazie al successo su Struff: "Ero un po' in difficoltà, poi sono entrato in partita. Sono rimasto lì mentalmente e sono contento. Caldo? Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa". Guarda il VIDEO con l'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS - TAB

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