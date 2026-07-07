Le parole di Jannik Sinner dopo la semifinale conquistata a Wimbledon grazie al successo su Struff: "Ero un po' in difficoltà, poi sono entrato in partita. Sono rimasto lì mentalmente e sono contento. Caldo? Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa". Guarda il VIDEO con l'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW HIGHLIGHTS - TAB