Sinner, Nole e non solo: il programma oggi su Sky

Continua il grande spettacolo di Wimbledon , tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si apre il programma dei quarti di finale e per il quinto anno di fila troviamo Jannik Sinne r. Il n.1 del mondo sarà impegnato alle ore 14 sul Court 1 per affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff , 74 del ranking e 36 anni e mai così avanti in uno Slam. Chi vince se la vedrà contro uno tra il sette volte campione Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime , (terzo match sul Centrale) che torna tra i migliori 8 a Londra cinque anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30, invece, torneranno in campo Zverev e Lehecka , che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco. Si ripartirà dal punteggio di 3-3 nel terzo set, con il tedesco che ha vinto i primi due parziali. Si gioca anche tra le donne, con il derby americano Gauff-Pegula e con la sfida Muchova-Osaka .

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.