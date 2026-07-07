Sinner, Nole e non solo: il programma oggi su Sky

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
Si apre il programma dei quarti di finale a Wimbledon, con il n.1 del mondo Jannik Sinner in campo contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Nell'altra sfida del maschile Novak Djokovic sfida Felix Auger-Aliassime. Si recupera anche il match tra Zverev e Lehecka sospeso per coprifuoco lunedì sera. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continua il grande spettacolo di Wimbledon, tutto da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si apre il programma dei quarti di finale e per il quinto anno di fila troviamo Jannik Sinner. Il n.1 del mondo sarà impegnato alle ore 14 sul Court 1 per affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking e 36 anni e mai così avanti in uno Slam. Chi vince se la vedrà contro uno tra il sette volte campione Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, (terzo match sul Centrale) che torna tra i migliori 8 a Londra cinque anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30, invece, torneranno in campo Zverev e Lehecka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco. Si ripartirà dal punteggio di 3-3 nel terzo set, con il tedesco che ha vinto i primi due parziali. Si gioca anche tra le donne, con il derby americano Gauff-Pegula e con la sfida Muchova-Osaka.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
- ore 13.30 - Sky Tennis Show
- ore 14 - SINNER (Ita) vs Struff (Ger)
- a seguire - Osaka (Jpn) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.45 - Studio Tennis Wimbledon
- a seguire - Siniakova/Townsend vs Muhammad/Stollar
- ore 14.30 - Pegula (Usa) vs Gauff (Usa)
- a seguire - Zverev (Ger) vs Lehecka (Cze)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Djokovic (Srb)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 14 - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - SINNER (Ita) vs Struff (Ger)
- a seguire - Osaka (Jpn) vs Muchova (Cze)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Cabal/Farah vs Baghdatis/Malisse
- non prima delle 13.30 - Siniakova/Townsend vs Muhammad/Stollar
- a seguire - Heliovaara/Patten vs Andreozzi/Guinard
- a seguire - Harrison/Zhang vs Arevalo/Ostapenko
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Radwanska/Wozniacki vs Rybakina/Safarova
- non prima delle 13.30 - Hunter/McNally vs Dabrowski/Stefani
- a seguire - Krajicek/Mektic vs Kokkinakis/Kovacevic
- a seguire - Polmans/Hunter vs Pavic/Stollar
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.