Dopo la maratona di oltre 5 ore vinta sull'erba di Wimbledon contro Auger-Aliassime, Djokovic si concede un momento di leggerezza in conferenza stampa. Rispondendo al paragone con Leo Messi - anche lui 39enne e ancora decisivo a livello globale - il fuoriclasse serbo ironizza sulla differenza di minutaggio tra tennis e calcio. Una battuta che smorza la tensione prima di parlare del suo recupero fisico e della marcia di avvicinamento all'attesa semifinale contro Jannik Sinner

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