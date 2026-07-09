Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orariwimbledon
È il giorno delle semifinali del torneo femminile a Wimbledon: apre il programma sul Centrale la sfida tra Gauff e Muchova, a seguire Kostyuk affronterà Noskova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continua il grande spettacolo di Wimbledon, da seguire da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul Centrale alle ore 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco e la ceca Karolina Muchova. A seguire spazio all'ucraina Marta Kostyuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova, alla prima semifinale Slam in carriera. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto con gli australiani Polmans/Hunter opposti ad Arevalo/Ostapenko.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Gauff (Usa) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Noskova (Cze) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 14 - Sky Tennis Show
- ore 14.30 - Gauff (Usa) vs Muchova (Cze)
- a seguire - Noskova (Cze) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - Polmans/Hunter vs Arevalo/Ostapenko
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- ore 14 - Arevalo/Pavic vs Krawietz/Puetz
- a seguire - Heliovaara/Patten vs Kokkinakis/Kovacevic
- a seguire - (Wheelchair) Hewtt/Reid vs Houdet/Ji
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- ore 12 - Siniakova/Townsend vs Guo/Mladenovic
- a seguire - Neel/Olmos vs Jiang/Xu
- a seguire - (Inv,) Murray/Soares vs Cabal/Farah
- a seguire - (Inv.) Bahrami/Majoli vs Rusedski/Konta
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- ore 12 - (Boys) Boogard vs Page
- a seguire - (Boys) Secord vs Reisach
- a seguire - (Boys) Kisimov vs Hewitt
- a seguire - (Boys) Domenc/Jade vs CIURNELLI/Sloboda