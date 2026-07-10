Djokovic a Wimbledon: "Sinner è stato migliore, vorrei tornare nel 2027"wimbledon
Novak Djokovic tornerà il prossimo anno a Wimbledon, almeno così spera. "Vorrei tornare, almeno un'altra volta", ha detto il serbo in conferenza stampa. E su Sinner: "Oggi stavo bene fisicamente, magari non ero freschissimo, ma era più reattivo di me e non c'era molto che potessi fare. E' stato migliore e bisogna solo fargli i complimenti". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
"Vorrei tornare, almeno un'altra volta". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko in semifinale con Jannik Sinner a chi gli aveva chiesto se sarebbe tornato a Wimbledon anche da quarantenne. "L'anno scorso ho raggiunto 4 semifinali Slam, e quest'anno ho raggiunto 1 finale e 1 semifinale in 3 major. Per il 99% dei giocatori, sarebbe fantastico. Per me è buono ma non abbastanza. Sono sia benedetto che maledetto per essere abituato al livello più alto di risultati e successi".
"Non c'era molto che potessi fare, oggi Sinner è stato più forte"
"Non c'era molto che potessi fare oggi - ha detto Nole in conferenza stampa - Ero mezzo passo in ritardo praticamente su ogni colpo. Lui è stato a un livello migliore di me, non sono stato abbastanza veloce, reattivo né equilibrato per giocare contro di lui. Non c'è molto altro da dire. L'anno scorso ero infortunato durante la nostra partita. Questa volta, ero in buona forma fisicamente. Non necessariamente il più fresco del torneo, ma mi sentivo bene. Era semplicemente molto più forte di me oggi. Bisogna accettarlo, complimentarsi con lui e riconoscere che è stato il migliore".