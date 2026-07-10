Novak Djokovic tornerà il prossimo anno a Wimbledon, almeno così spera. "Vorrei tornare, almeno un'altra volta", ha detto il serbo in conferenza stampa. E su Sinner: "Oggi stavo bene fisicamente, magari non ero freschissimo, ma era più reattivo di me e non c'era molto che potessi fare. E' stato migliore e bisogna solo fargli i complimenti". Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Vorrei tornare, almeno un'altra volta". Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko in semifinale con Jannik Sinner a chi gli aveva chiesto se sarebbe tornato a Wimbledon anche da quarantenne. "L'anno scorso ho raggiunto 4 semifinali Slam, e quest'anno ho raggiunto 1 finale e 1 semifinale in 3 major. Per il 99% dei giocatori, sarebbe fantastico. Per me è buono ma non abbastanza. Sono sia benedetto che maledetto per essere abituato al livello più alto di risultati e successi".