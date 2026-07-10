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Sinner a Wimbledon: "Nello sci ti butti e vai, nel tennis impari negli anni". VIDEO

wimbledon

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo il successo con Djokovic in semifinale a Wimbledon: "Con Zverev ci sarà tanta pressione. Dopo il trionfo a Parigi è un giocatore diverso. Ho avuto qualche problema al Roland Garros, abbiamo provato delle cose nuove e sembra che stanno funzionando. Nello sci ti butti e vai, qui giochi e impari. Montreal e Cincinnati? Ne parliamo a fine torneo". Guarda il VIDEO. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-DJOKOVIC, HIGHLIGHTS

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