Le parole di Jannik Sinner dopo la finale conquistata a Wimbledon grazie al successo su Djokovic: "E' speciale essere ancora in finale. Sapevamo che sarebbe stato duro, ho perso con Nole in Australia. Serviva adattarsi, ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore del circuito, ho mescolato le cose e sono felice. Volevo alzare il livello e l'ho alzato". Guarda il VIDEO con l'intervista. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-DJOKOVIC, HIGHLIGHTS