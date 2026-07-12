Sinner incontra William e Kate a Wimbledon: il video e il dialogoWIMBLEDON
Subito dopo la vittoria del suo secondo Wimbledon di fila, il numero 1 al mondo è stato accolto dal Principe e la Principessa di Galles William e Kate e ha analizzato con loro e con i piccoli George e Charlotte la partita
Il trofeo di Wimbledon tra le mani e un’analisi d’eccezione rispondendo alle curiosità della Famiglia Reale. Pochi minuti dopo aver concluso la finale sul Centrale, Jannik Sinner è stato accolto nella Club House dai Principi di Galles per i tradizionali compimenti di rito che si sono subito trasformati in un dialogo sulle reali difficoltà della finale contro Zverev. L’incontro è iniziato con le congratulazioni di Kate Middleton e del Principe William che è andato subito al nocciolo della questione chiedendo a Sinner quanto avesse influito il caldo in campo. L’Italiano ha spiegato come la partita sia stata spaccata in due: "Sento che la situazione è cambiata dopo un set e mezzo – ha spiegato Sinner a William-. Il sole stava calando, faceva meno caldo e la palla andava leggermente più piano. Questo è andato a mio favore"
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L'analisi tattica con il Principe William e la battuta sul sole
La conversazione si è poi spostata sul fastidio visivo causato dal tramonto, in particolare nella zona del campo dove era seduto il Royal Box. "Scendeva giù e ce l'avevi dritto negli occhi", ha confessato Sinner. "È stata dura forse per un set intero... c'era abbastanza vento oggi, pazzesco. È stato difficile giocare". A quel punto, il Principe William ha provato a smorzare la tensione con una battuta, mimando il gesto di correre e chiedendogli se avesse provato a velocizzare gli scambi per far calare prima il sole e far arrivare l'ombra. Sinner ha risposto sorridendo: "Sì, esatto. Vorrei avere questo potere"
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Il consiglio di Sinner a George e Charlotte
Nella seconda parte del colloquio, Kate Middleton si è informata sull'imminente periodo di riposo del tennista, sottolineando come le sue prestazioni siano una grande fonte di ispirazione per i bambini. Un assist perfetto per Sinner, che si è rivolto direttamente ai principi George e Charlotte, chiedendo loro se giocassero a tennis tutti i giorni. Alla risposta di George ("Non tutti i giorni, nei fine settimana"), Sinner ha approvato, trovandosi poi in totale sintonia con l'osservazione di William sull'importanza del divertimento nello sport. "Sì, deve essere divertente", ha concluso Sinner prima di congedarsi. "Bisogna godersi il gioco, la gioia".