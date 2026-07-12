Subito dopo la vittoria del suo secondo Wimbledon di fila, il numero 1 al mondo è stato accolto dal Principe e la Principessa di Galles William e Kate e ha analizzato con loro e con i piccoli George e Charlotte la partita GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-ZVEREV



Il trofeo di Wimbledon tra le mani e un’analisi d’eccezione rispondendo alle curiosità della Famiglia Reale. Pochi minuti dopo aver concluso la finale sul Centrale, Jannik Sinner è stato accolto nella Club House dai Principi di Galles per i tradizionali compimenti di rito che si sono subito trasformati in un dialogo sulle reali difficoltà della finale contro Zverev. L’incontro è iniziato con le congratulazioni di Kate Middleton e del Principe William che è andato subito al nocciolo della questione chiedendo a Sinner quanto avesse influito il caldo in campo. L’Italiano ha spiegato come la partita sia stata spaccata in due: "Sento che la situazione è cambiata dopo un set e mezzo – ha spiegato Sinner a William-. Il sole stava calando, faceva meno caldo e la palla andava leggermente più piano. Questo è andato a mio favore" Vedi anche Sinner-Zverev, le FOTO della finale di Wimbledon

L'analisi tattica con il Principe William e la battuta sul sole La conversazione si è poi spostata sul fastidio visivo causato dal tramonto, in particolare nella zona del campo dove era seduto il Royal Box. "Scendeva giù e ce l'avevi dritto negli occhi", ha confessato Sinner. "È stata dura forse per un set intero... c'era abbastanza vento oggi, pazzesco. È stato difficile giocare". A quel punto, il Principe William ha provato a smorzare la tensione con una battuta, mimando il gesto di correre e chiedendogli se avesse provato a velocizzare gli scambi per far calare prima il sole e far arrivare l'ombra. Sinner ha risposto sorridendo: "Sì, esatto. Vorrei avere questo potere" Vedi anche Come Sinner ha cambiato la finale: lo Sky Tech