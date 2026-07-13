Da Umago a Bastad: 5 tornei LIVE su Sky Sport

Archiviato Wimbledon, il circuito si prepara a vivere una settimana con cinque tornei (3 Atp e 2 Wta). Uomini impegnati a Umago (Cobolli, Arnaldi e Cecchinato), Gstaad (Sonego e Cinà) e Bastad (Pellegrino, Travaglia e Darderi), donne in scena a Iasi e Atene. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 luglio: tre del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- Atp 250 Nordea Open, Bastad (Svezia)
- Atp 250 EFG Swiss Open Gstaad, Gstaad (Svizzera)
- Atp 250 Plava Laguna Croatia Open Umag, Umago (Croazia)
In ambito femminile:
- Wta 250 Unicredit Iasi Open, Iasi (Romania)
- Wta 250 Vanda Pharmaceuticals Athens Open, Atene (Grecia)
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Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match
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La programmazione della settimana su Sky Sport e NOW
Lunedì 13 luglio
- dalle 10.30 il meglio dei 5 tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix
Martedì 14 luglio
- dalle 10.30 il meglio dei 5 tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix
Mercoledì 15 luglio
- dalle 10.30 il meglio dei 5 tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix
Giovedì 16 luglio
- dalle 10.30 il meglio dei 5 tornei su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix
Venerdì 17 luglio
- Sky Sport Uno: alle 19 semifinale/1 Atp Umago; alle 21 semifinale/2 Atp Umago
- Sky Sport Tennis: dalle 10.30 il meglio dei 5 tornei; alle 18.30 semifinale/1 Atp Umago
- Sky Sport Max: dalle 18.15 il meglio dei tornei Atp Gstaad/Bastad e Wta Atene/Iasi
Sabato 18 luglio
- Sky Sport Tennis: alle 11 semifinale/1 Atp Gstaad; alle 13.30 semifinale/2 Atp Gstaad; alle 16.30 semifinale/1 Wta Iasi; alle 18 semifinale/2 Wta Iasi; alle 19 finale Atp Umago
- Sky Sport Max: alle 13 semifinale/1 Atp Bastad; alle 14.30 semifinale/2 Atp Bastad
- Sky Sport 251: alle 18.30 semifinale/1 Wta Atene; alle 20.30 semifinale/2 Wta Atene
- Sky Sport 252: alle 13 semifinale/1 Atp Bastad; alle 14.30 semifinale/2 Atp Bastad
- Sky Sport 253: alle 16 semifinale/1 Wta Iasi; alle 18 semifinale/2 Wta Iasi
Domenica 19 luglio
- Sky Sport Tennis: alle 11.30 finale Atp Gstaad; alle 14 finale Atp Bastad; alle 16.30 finale Wta Iasi; alle 19 finale Wta Atene
- Sky Sport Mix: alle 14 finale Atp Bastad; alle 19 finale Wta Atene
- Sky Sport 251: alle 16.30 finale Wta Iasi