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Sinner vince Wimbledon 2026: la rassegna stampa

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I quotidiani - italiani e non solo - celebrano il successo di Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. "Sua maestà" titola Tuttosport mentre La Gazzetta dello Sport apre con "Mitico". Ampio spazio anche sui giornali francesi, spagnoli e tedeschi. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo del n. 1 al mondo a Church Road

SINNER-ZVEREV, HIGHLIGHTS

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