Sinner vince Wimbledon 2026: la rassegna stampa
I quotidiani - italiani e non solo - celebrano il successo di Jannik Sinner a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. "Sua maestà" titola Tuttosport mentre La Gazzetta dello Sport apre con "Mitico". Ampio spazio anche sui giornali francesi, spagnoli e tedeschi. Di seguito le prime pagine dedicate al trionfo del n. 1 al mondo a Church Road
- Mitico
- And the Sinner is...
- Sua maestà
- L'erede al trono di Sinner è Jannik
- Ancora Sinner: è lui il Re a Wimbledon
- Sinner fa l'impresa bis, a Wimbledon il ritorno del re
- Lord Sinner
- Il nostro Mondiale
- Re Sinner II
- God save Jannik: Sinner è tornato e si conferma re di Wimbledon
- L'erba di Wimbledon è sempre più Sinner: secondo trionfo di fila per Jannik
- Grazie a Sinner siamo campioni del mondo
- Il nostro Mondiale si chiama Sinner
- God Save Jannik
- King Jannik II
- Sir Jannik Sinner a Wimbledon
- Per Sinner, Londra è il faro
- Dramma Zverev a Wimbledon. In vantaggio, crolla e perde
- Zverev perde contro Sinner
- Il quotidiano francese, nella sezione sport, riprende un virgolettato di Sinner: "Non do mai nulla per scontato"
- Jannik Sinner mette a tacere tutti i dubbi
- Sinner si ripete e conquista il suo quinto Slam
- Sinner si conferma nella cattedrale
- Sinner rimonta e si conferma contro Zverev
- Sinner vince il suo quinto Slam
- Sinner rimonta e conquista il suo secondo Wimbledon
- Il campione di Wimbledon si ripete