Luciano Buonfiglio celebra il secondo successo di Jannik Sinner a Wimbledon, seguito dal presidente del Coni direttamente dalla tribuna: "Ha reso fieri e orgogliosi tutti gli italiani, non solo per il valore tecnico ma anche come uomo". Poi il punto sulla scelta del prossimo Ct dell'Italia: "Sono sempre per l'italianità" WIMBLEDON, NOTIZIE E HIGHLIGHTS

Il bis di Sinner a Wimbledon è stato uno degli argomenti principali della conferenza stampa di Luciano Buonfiglio al termine della Giunta del Coni. Il presidente, che era presente in tribuna, ha ammesso: "Sono stato fiero di aver assistito di persona al suo successo". Buonfiglio, primo presidente del Coni presente a una finale di Wimbledon, ha raccontato anche il messaggio rivolto direttamente al numero uno italiano: "Ho sempre molto rispetto per atleti, gli ho detto 'hai reso fieri e orgogliosi tutti gli italiani, non solo per il valore tecnico ma anche come uomo, non è solamente una eccellenza sportiva e tecnica'". I complimenti sono stati estesi anche alla Federazione italiana tennis e padel: "I complimenti li ho fatti al presidente Binaghi in maniera più attenta per il lavoro dell'intera Federazione".

Caso Khalaili: "Più importante la vita dei soldi" Buonfiglio è intervenuto poi sulla mancata idoneità sportiva di Anan Khalaili, esterno israeliano per il quale l'Inter aveva trovato un accordo con l'Union Saint-Gilloise: "I controlli più rigorosi sono nell'interesse degli atleti stessi. È vero che giocare vuol dire guadagnare, ma credo che sia più importante la vita". Leggi anche Inter, Khalaili non ha ottenuto l'idoneità

"Ct Nazionale? Sono sempre per l'italianità" Buonfiglio ha poi parlato della scelta del prossimo commissario tecnico dell'Italia: "Malagò ha deciso di condividere con Maldini e Leonardo questa scelta. Stanno valutando con attenzione tutto, non solo la capacità tecnica ma che la casella vada a completare alla perfezione il puzzle che sta costruendo. Non penso manchi ancora tanto tempo. Vedo Malagò sereno e attento, ma non preoccupato". Il presidente del Coni ha espresso anche la propria preferenza: "Un Ct straniero? Io sono sempre per l'italianità. Da presidente federale avevamo sbagliato diverse volte a prenderlo straniero, prima di tutto devi assimilare la mentalità italiana, in caso contrario faresti un percorso più faticoso. In Italia abbiamo delle eccellenze dal punto di vista tecnico, vorrei ricordare che Ancelotti allena il Brasile...". Potrebbe interessarti Ct Italia: Mancini in pole, tentazione Pirlo