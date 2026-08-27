Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

US Open, le teste di serie al sorteggio del tabellone

Tennis fotogallery
33 foto

Alle 18 è in programma il sorteggio degli Us Open. Con l'assenza di Sinner, si presenta da numero uno del seeding Zverev, davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani (Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi) tra le teste di serie: eccole tutte di seguito e gli altri azzurri al via. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Federer 'returns': partita esibizione agli Us Open

an icon returns

'Roger Federer: An Icon Returns to New York' è stato il titolo dell'evento che ha celebrato il...

17 foto

Sinner, 86 settimane da numero 1 Atp

regni più lunghi

Jannik Sinner inizia oggi la sua 86^ settimana da n. 1 del ranking Atp. Un regno destinato a...

23 foto

Il ranking Wta aggiornato dopo Cincinnati

Tennis

Non difendendo la finale dello scorso anno a Cincinnati, Jasmine Paolini scende a numero 20 del...

12 foto

Cobolli numero 6: è il suo best ranking

ranking atp

Buone notizie per Flavio Cobolli: l'azzurro, dopo la semifinale a Cincinnati, è il nuovo numero 6...

24 foto

Atp Finals, la race per Torino aggiornata

VERSO TORINO

La corsa alle Atp Finals entra adesso nel vivo. Già due qualificati a Torino: Jannik Sinner e...

17 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Darderi si ferma: Van de Zandschulp passa in 2 set

    Winston-Salem

    Il cammino di Luciano Darderi all'Atp 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale:...

    Darderi-Van De Zandschulp LIVE alle 20 su Sky

    winston-salem

    All'Atp 250 di Winston-Salem Luciano Darderi affronta l'olandese Botic Van De Zandschulp per un...

    Cobolli/Bencic in semifinale: il programma su Sky

    us open

    All'Arthur Ashe Stadium si chiude il torneo di doppio misto degli US Open: Cobolli/Bencic sfidano...