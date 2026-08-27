Alle 18 è in programma il sorteggio degli Us Open. Con l'assenza di Sinner, si presenta da numero uno del seeding Zverev, davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani (Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi) tra le teste di serie: eccole tutte di seguito e gli altri azzurri al via. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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