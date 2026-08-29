Sinner, perché ha fatto bene a non andare a New York

Il problema al ginocchio destro non è grave, la decisione di non partecipare agli Us Open ha consentito di programmare un progetto di riabilitazione per il ritorno in campo con tempi meno serrati e senza rischi. Soffre di una un’infiammazione tendinea extraarticolare (la meno pericolosa). Terapie al J Medical: obiettivo Pechino e Shangai, ma sempre senza forzare.
Una decisione sofferta, ma molto saggia. La scelta da parte di Jannik Sinner di non partecipare agli US Open ha consentito di programmare un progetto di riabilitazione e ritorno in campo con tempi meno serrati, che non devono essere correlati a una situazione più impegnativa, come sarebbe stata la partecipazione a uno Slam. Il numero uno del mondo sta terminando la settimana di terapie al J Medical di Torino, iniziata lunedì scorso. In queste ore valuterà se proseguirle anche la prossima settimana e dunque quando ricominciare ad allenarsi sul campo.
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Che cosa ha Sinner?
Jannik soffre di un problema al ginocchio destro. Si tratta di un’infiammazione tendinea extraarticolare, dunque le tipologia meno grave. Ad esempio, se questo tipo di problema fosse sorto durante un impegno importante (come uno Slam) con tutta probabilità avrebbe comunque portato a termine il torneo stesso. Ma non è il caso di oggi. Questo tipo di patologia va curata soprattutto con terapie e riposo (o comunque con un allenamento mirato e adeguato, in relazione al decorso dell’infiammazione) per evitare che diventi col passare del tempo più fastidioso e pericoloso.
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Perché ha deciso di non partecipare agli US Open?
La decisione di non partire per gli Stati Uniti per l’ultimo Slam del 2026 è legata alla necessità di riprogrammare i tempi di recupero senza forza e ridurre al minimo il margine di rischio. Provare a giocare non sarebbe stato impossibile, ma sicuramente poco raccomandabile pensando al resto della stagione e (soprattutto) in ottica futura. In questo senso Sinner è sempre stato molto determinato e maturo nel suo atteggiamento conservativo, rivolto al lungo e non al breve termine. Inoltre non va dimenticato che Sinner arrivava da un periodo di riposo post vittoria bis a Wimbledon: dunque giocare a New York con poco allenamento nelle gambe e questo fastidio al ginocchio avrebbe influito non solo sul decorso della tendinopatia, ma inevitabilmente anche sulla sua competitività agli US Open.
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I tempi di recupero
La data del rientro nel circuito non è ancora nota. In questi giorni si sta valutando, come detto, come proseguire il lavoro al J Medical e quando riprendere gli allenamenti, che via via saranno sempre più intensi di pari passo con il miglioramento delle sue condizioni. Se le terapie di questi giorni - e soprattutto il riposo - daranno i risultati sperati, come risulta stia accadendo anche in virtù della decisione di fermarsi, è ipotizzabile un rientro per le trasferte di Pechino e Shanghai, a partire da fine settembre. A oggi è questa l’ipotesi primaria sul tavolo. Altrimenti si andrà oltre, considerando che il vero obiettivo della stagione sono le Finals di Torino. Sempre senza forzare.
In sintesi, nulla di grave, ma è stato giusto fermarsi. E pensare a recuperare al meglio perché, come dice Jannik, nonostante il rammarico per non aver potuto giocare gli US Open, è necessario pensare prima alla salute perché il traguardo è molto più lontano di New York.