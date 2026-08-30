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Pronti, partenza, via. Si accedono le luci a New York per l'ultimo Slam stagionale. Giornata inaugurale molto interessante con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic , reduce dall'eliminazione al primo turno di Cincinnati contro Tirante. Se la vedrà con un altro argentino, Navone. Impegnato anche Medvedev , vincitore degli US Open 2021 proprio in finale contro il serbo, a cui cancellò il sogno del Grande Slam. Il suo avversario sarà il francese Gaston. A rappresentare l'Italia c'è Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match di apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cinà, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con un avversarie ostico, il padrone di casa Michelsen.

Il ritorno di Diretta Tennis

Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso. Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.