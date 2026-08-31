Cinà-Michelsen, Darderi-Wendelken e Arnaldi-Duckworth agli US Open, risultato diretta live
Tre azzurri impegnati nel primo turno degli US Open: Federico Cinà prosegue il match di domenica interrotto per pioggia con Michelsen, Matteo Arnaldi affronta l'australiano James Duckworth. Luciano Darderi, invece, se la vede contro il britannico Harry Wendelken. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui qui il risultato in diretta. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
LIVE: ARNALDI E CINA' - ALCARAZ