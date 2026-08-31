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Cinà-Michelsen, Darderi-Wendelken e Arnaldi-Duckworth agli US Open, risultato diretta live

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Tre azzurri impegnati nel primo turno degli US Open: Federico Cinà prosegue il match di domenica interrotto per pioggia con Michelsen, Matteo Arnaldi affronta l'australiano James Duckworth. Luciano Darderi, invece, se la vede contro il britannico Harry Wendelken. I match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui qui il risultato in diretta. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

LIVE: ARNALDI E CINA' - ALCARAZ

Arnaldi-Duckworth LIVE sul canale 255 di Sky

Live | Round of 128
flag30Arnaldi M.
7
1
flagDuckworth J.
5
2

Michelsen-Cina LIVE su Sky Sport Tennis

Live | Round of 128
flagMichelsen A.
6
4
flagQCina F.
4
1

Darderi-Wendelken LIVE più tardi su Sky Sport Uno

ORE 20:30 | Round of 128
flag21Darderi L.
flagQWendelken H.

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