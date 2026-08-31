La prima sorpresa agli US Open porta la firma di Stefanos Tsitsipas. Il greco, che a New York si è presentato con Patrick Mouratoglou, ha eliminato Arthur Fils, fresco di titolo a Cincinnati, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 in poco meno di tre ore di gioco. Una grande rimonta del greco che non batteva un top 20 a livello Slam dagli Australian Open 2023. Consistenza e qualità per battere Fils: è solo la quinta volta nell'Era Open che il campione di Cincinnati esce al 1° turno degli US Open. L'ultima volta era successo nel 1990, con Stefan Edberg. Esordio sofferto, invece, per Andrey Rublev che ha impiegato quasi quattro ore per avere la meglio su Otto Virtanen, battuto al super tiebreak del quinto set. Per lui ci sarà al secondo turno la sfida con lo spagnolo Merida.

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