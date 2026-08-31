Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Us Open, i risultati di oggi: Tsitsipas elimina Fils, ok Rublev

us open

Prima sorpesa a New York con la sconfitta al primo turno del campione di Cincinnati, battuto da Stefanos Tsitsipas. Fatica Rublev che impiega 4 ore per battere Virtanen. Nel femminile parte bene la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

LIVE: BERRETTINI - ARNALDI/DARDERI/CINA - ALCARAZ - TUTTI I RISULTATI

La prima sorpresa agli US Open porta la firma di Stefanos Tsitsipas. Il greco, che a New York si è presentato con Patrick Mouratoglou, ha eliminato Arthur Fils, fresco di titolo a Cincinnati, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 in poco meno di tre ore di gioco. Una grande rimonta del greco che non batteva un top 20 a livello Slam dagli Australian Open 2023. Consistenza e qualità per battere Fils: è  solo la quinta volta nell'Era Open che il campione di Cincinnati esce al 1° turno degli US Open. L'ultima volta era successo nel 1990, con Stefan Edberg. Esordio sofferto, invece, per Andrey Rublev che ha impiegato quasi quattro ore per avere la meglio su Otto Virtanen, battuto al super tiebreak del quinto set. Per lui ci sarà al secondo turno la sfida con lo spagnolo Merida.

Leggi anche

Alcaraz-Safiullin LIVE: Carlos avanti 2 set a 0

Sabalenka parte bene: battuta Osorio

Nel femminile inizia bene il torneo di Aryna Sabalenka. La campionessa in carica, che quest'anno dovrà difendere a New York la vetta del ranking, ha battuto la colombiana Camila Osorio, n. 59 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 27 minuti. Al secondo turno la bielorussa incontrerà la russa Polina Iatcenko, n. 160 Wta. Non sbaglia anche Amanda Anisimova che lascia solo quattro game alla connazionale Krueger, battuta con un netto 6-1, 6-3.

Leggi anche

Berrettini-Wawrinka LIVE su Sky Sport Tennis

US Open, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • Tsitsipas (Gre) - [10] Fils (Fra) 4-6, 7-6, 6-1, 6-4
  • Virtanen (Fin) - [23] Rublev 7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7
  • Safiullin - [2] Alcaraz (Esp)
  • [8] Shelton (Usa) - Griekspoor (Ned)
  • Damm (Usa) - [11] Tiafoe (Usa)
  • [3] Auger Aliassime - Hijikata (Aus)

DONNE

  • [1] Sabalenka - Osorio (Col) 6-2, 6-4
  • Krueger (Usa) - [10] Anisimova (Usa) 1-6, 3-6
  • [13] Osaka (Jpn) - Zakharova
  • [8] Swiatek (Pol) - Xi. Wang (Chn)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz torna e vince: Safiullin ko in tre set

us open

Carlos Alcaraz torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza nel singolare maschile e lo fa con una...

Berrettini-Wawrinka LIVE su Sky Sport Tennis

us open

Due mesi dopo la sfida di Wimbledon, Matteo Berrettini torna ad affrontare Stan Wawrinka, wild...

Arnaldi e Darderi LIVE su Sky. Cinà eliminato

us open

Matteo Arnaldi e Luciano Darderi in campo per il loro esordio a New York, rispettivamente contro...

Tsitsipas elimina Fils, ok Rublev: i risultati

us open

Prima sorpesa a New York con la sconfitta al primo turno del campione di Cincinnati, battuto da...

Berrettini, Alcaraz e non solo: programma su Sky

us open

Seconda giornata a New York, dove torna in campo in singolare dopo oltre quattro mesi di assenza...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS