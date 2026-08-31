Us Open, i risultati di oggi: Tsitsipas elimina Fils, ok Rublevus open
Prima sorpesa a New York con la sconfitta al primo turno del campione di Cincinnati, battuto da Stefanos Tsitsipas. Fatica Rublev che impiega 4 ore per battere Virtanen. Nel femminile parte bene la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)
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La prima sorpresa agli US Open porta la firma di Stefanos Tsitsipas. Il greco, che a New York si è presentato con Patrick Mouratoglou, ha eliminato Arthur Fils, fresco di titolo a Cincinnati, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-1, 6-4 in poco meno di tre ore di gioco. Una grande rimonta del greco che non batteva un top 20 a livello Slam dagli Australian Open 2023. Consistenza e qualità per battere Fils: è solo la quinta volta nell'Era Open che il campione di Cincinnati esce al 1° turno degli US Open. L'ultima volta era successo nel 1990, con Stefan Edberg. Esordio sofferto, invece, per Andrey Rublev che ha impiegato quasi quattro ore per avere la meglio su Otto Virtanen, battuto al super tiebreak del quinto set. Per lui ci sarà al secondo turno la sfida con lo spagnolo Merida.
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Sabalenka parte bene: battuta Osorio
Nel femminile inizia bene il torneo di Aryna Sabalenka. La campionessa in carica, che quest'anno dovrà difendere a New York la vetta del ranking, ha battuto la colombiana Camila Osorio, n. 59 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 27 minuti. Al secondo turno la bielorussa incontrerà la russa Polina Iatcenko, n. 160 Wta. Non sbaglia anche Amanda Anisimova che lascia solo quattro game alla connazionale Krueger, battuta con un netto 6-1, 6-3.
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US Open, i principali risultati del 1° turno
UOMINI
- Tsitsipas (Gre) - [10] Fils (Fra) 4-6, 7-6, 6-1, 6-4
- Virtanen (Fin) - [23] Rublev 7-6, 7-6, 0-6, 2-6, 6-7
- Safiullin - [2] Alcaraz (Esp)
- [8] Shelton (Usa) - Griekspoor (Ned)
- Damm (Usa) - [11] Tiafoe (Usa)
- [3] Auger Aliassime - Hijikata (Aus)
DONNE
- [1] Sabalenka - Osorio (Col) 6-2, 6-4
- Krueger (Usa) - [10] Anisimova (Usa) 1-6, 3-6
- [13] Osaka (Jpn) - Zakharova
- [8] Swiatek (Pol) - Xi. Wang (Chn)