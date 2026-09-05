Serena e Venus lottano, ma cedono dopo 3 ore

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US Open, Serena e Venus Williams ko in doppio: vincono Chan/Joint dopo 3 ore. FOTO

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Si è chiuso dopo tre ore di lotta il ritorno in campo a New York di Serena e Venus Williams. Tornate fianco a fianco sui campi di Flushing Meadows quattro anni dopo l'ultima volta, le sorelle americane sono state battute dalla coppia Chan/Joint per 6-3, 6-7, 7-6. Le Williams sono state protagoniste di una prova generosa, conclusa con qualche rimpianto visto il vantaggio di 5-0 nel tiebreak finale. Alla fine la lunga ovazione dell'Arthur Ashe Stadium

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