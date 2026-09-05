Serena e Venus lottano, ma cedono dopo 3 ore

US Open, Serena e Venus Williams ko in doppio: vincono Chan/Joint dopo 3 ore. FOTO
Si è chiuso dopo tre ore di lotta il ritorno in campo a New York di Serena e Venus Williams. Tornate fianco a fianco sui campi di Flushing Meadows quattro anni dopo l'ultima volta, le sorelle americane sono state battute dalla coppia Chan/Joint per 6-3, 6-7, 7-6. Le Williams sono state protagoniste di una prova generosa, conclusa con qualche rimpianto visto il vantaggio di 5-0 nel tiebreak finale. Alla fine la lunga ovazione dell'Arthur Ashe Stadium
- Quattro anni. Tanto era passato dall'ultima volta a Flushing Meadows di Serena Williams, quando nel 2022 diede l'addio al tennis sui campi di casa. Quattro anni dopo la leggenda americana è tornata sull'Arthur Ashe Stadium in coppia con la sorella Venus, grazie a una wild card
- Quattro anni erano trascorsi anche dall'ultimo Slam giocato da Serena in coppia con la sorella Venus. In tabellone con una wild card, le sorelle sono state campione in doppio agli US Open nel 1999 e nel 2009 e in carriera hanno vinto 14 Slam e tre ori olimpici
- L'ingresso in campo di Serena e Venus è stato accompagnato dalla lunga ovazione del pubblico: Arthur Ashe sold-out, nessun biglietto disponibile. Tutti volevano esserci
- Dall'altra parte della rete la taiwanese Chan Hao-Ching (ex n. 5 al mondo di specialità) e l'australiana Maya Joint che poche settimane fa, a Wimbledon, aveva battuto Serena in singolare. Per loro è la prima volta insieme in uno Slam, il quarto torneo complessivo giocato in coppia
- Serena ha indossato per l'ingresso in campo e il riscaldamento una giacca speciale, che ricordava il suo dominio a New York. Nelle maniche, infatti, erano riportati tutti gli anni in cui Williams ha vinto un titolo a Flushing Meadows, in singolare o in doppio. Sulla schiena, invece, campeggiava un grande "Williams"
- L'avvio è in salita per le sorelle Williams con Serena che perde per prima la battuta, commettendo un doppio fallo sulla palla break. Brave a ottenere l'immediato controbreak, le americane perdono di nuovo la battuta nell'ottavo gioco
- Chan e Joint giocano un tennis solido, senza grandi sbavature e vincono così il primo set in 34 minuti, con lo score di 6-3.
- Nel secondo set, però, arriva la reazione delle Williams. Le americane iniziano a sbagliare meno, entrano in partita e danno spettacolo con colpi vincenti che ricordano gli anni d'oro. Dopo due set point non sfruttati da Serena e Venus nel decimo game si arriva al tiebreak. Un epilogo spalla a spalla, ma al quinto set point complessivo la spuntano le sorelle statunitensi
- Con il pubblico entrato ormai in partita si arriva al terzo set. In avvio Serena viene "tradita" ancora dal servizio (la coppia ha chiuso con 10 doppi falli e il 54% di prime) e subisce il break nel quarto gioco.
- La partita sembra saldamente nelle mani di Chan e Joint, ma nell'ottavo gioco viene messo di nuovo tutto in discussione: controbreak di Serena e Williams. Tutto di nuovo in equilibrio
- Si arriva al super tiebreak finale. La partenza è straordinaria per le sorelle Williams che si ritrovano avanti 5-0. Da quel momento, però, l'inerzia cambia e Chan/Joint vincono otto dei successivi nove punti. Avanti così di un mini break, l'australiana e la taiwanese chiudono al servizio, al primo match point
- Le reazione di Chan e Joint dopo oltre tre ore di battaglia sportiva
- Si chiude così il torneo di Serena e Venus Williams, uscite dal campo tra gli applausi dell'Arthur Ashe Stadium