Serena e Venus lottano, ma cedono dopo 3 ore

Si è chiuso dopo tre ore di lotta il ritorno in campo a New York di Serena e Venus Williams. Tornate fianco a fianco sui campi di Flushing Meadows quattro anni dopo l'ultima volta, le sorelle americane sono state battute dalla coppia Chan/Joint per 6-3, 6-7, 7-6. Le Williams sono state protagoniste di una prova generosa, conclusa con qualche rimpianto visto il vantaggio di 5-0 nel tiebreak finale. Alla fine la lunga ovazione dell'Arthur Ashe Stadium

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH