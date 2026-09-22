A Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tathiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle ore 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Di seguito il tabellone completo delle Finals di Billie Jean King Cup
- Martedì 22 settembre ore 11
- Mercoledì 23 settembre ore 11
- Giovedì 24 settembre ore 4
- Giovedì 24 settembre ore 11
- Kazakistan o Spagna vs Repubblica Ceca o Gran Bretagna (venerdì 25 settembre ore 11)
- ITALIA o Cina vs Ucraina o Belgio (sabato 26 settembre ore 11)
- Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (domenica 27 settembre ore 11)