Carlos Alcaraz continua a regalare spettacolo in campo e nelle sue esultanze post partita dedicate al fratello Jaime. Dopo la vittoria contro Paul agli ottavi di finale degli US Open, il tennista spagnolo ha mimato la celebre 'Danza della Fusione', un gesto del famoso anime giapponese Dragon Ball. Qui tutte le foto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutte le partite in contemporanea live su Diretta Tennis (canale Sky 206)

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