Nadal, Federer e Djokovic fuori dalla top 10 del Ranking Atp dopo 25 anni: fine di un'era
C'era una volta la Golden Age, periodo storico di quasi 25 anni con almeno uno tra Federer, Nadal e Djokovic tra i primi dieci giocatori del ranking Atp. Con l'uscita di Djokovic successiva a New York, si chiude una pagina di storia del tennis durata oltre 9000 giorni. E voi all'epoca cosa facevate? Ecco com'era il mondo...
- Djokovic scivola al n.12 del ranking Atp dopo la sconfitta al primo turno degli Us Open contro l'argentino Navone, per la prima volta dall'ottobre 2002 - oltre 24 anni fa - i super fenomeni non figurano tra i primi dieci del mondo
- Quella del 7 ottobre 2002 è stata l’ultima settimana del ranking senza uno tra Federer, Djokovic e Nadal in Top-10, da lì è cominciata la Golden Age del tennis moderno
- Federer entra nella top ten il 20 maggio 2002 grazie alla vittoria del torneo di Amburgo. Tra i 'Big 3' è il primo a centrare l'obiettivo, anche per ragioni anagrafiche
- Poi tocca a Nadal, che fa l'esordio tra i primi dieci il 25 aprile 2005 dopo aver vinto Barcellona ad appena 18 anni
- Da ultimo Djokovic, per lui l'ingresso è datato 19 marzo 2007 grazie ai punti della finale di Indian Wells persa contro Nadal
- Il 1° gennaio 2002 l'euro entra ufficialmente in circolazione in Italia. Inizia un periodo di "doppia circolazione" in cui è possibile pagare sia in lire che in euro
- Due mesi più tardi, il 1° marzo, la lira perde corso legale e l'euro diventa l'unica valuta ufficiale nel nostro Paese
- Si diffonde la percezione che il passaggio abbia dimezzato il potere d'acquisto dei cittadini, anche se gli studi dimostreranno una realtà più complessa
- Serena Williams diventa numero 1 del mondo per la prima volta l'8 luglio del 2002 ad appena 20 anni
- Il sorpasso avviene ai danni di sua sorella Venus, un anno più grande, dopo averla battuta in due set nell'ultimo atto di Wimbledon
- È l'inizio del dominio di Serena, capace di rimanere in vetta al ranking mondiale per un totale di 319 settimane complessive
- La comunicazione in tempo reale non avveniva tramite smartphone, ma rigorosamente davanti allo schermo del PC di casa
- Il mezzo più utilizzato? MSN Messenger. Un programma di messaggistica istantanea lanciato nel luglio del 1999, famoso per i suoi trilli e l'utilizzo delle emoticon personalizzate
- Il Real Madrid vince la nona Champions League della sua storia, quella che in Spagna venne definita La Novena
- La squadre di Del Bosque batte in finale il Bayer Leverkusen, la partita termina 2-1. Rete del vantaggio di Raul, pareggio di Lucio, poi super gol decisivo di Zidane, uno dei più belli della storia del calcio
- Proprio Zidane viene eletto miglior giocatore della partita
- Niente app, notifiche push o storie. Per comunicare si utilizzavano gli SMS. Erano rigorosamente limitati alla lunghezza di 160 caratteri e si pagavano singolarmente
- Il cellulare di riferimento era il Nokia 3310, tra i più iconici e venduti di sempre. Famoso per essere praticamente indistruttibile e avere una batteria molto resistente
- Altra caratteristica: il leggendario giochino 'Snake', un passatempo molto di moda all'epoca
- Ronaldo alza al cielo la Coppa del Mondo con il suo Brasile segnando più gol di tutti durante la competizione (8) e guadagnando anche il titolo di capocannoniere del Mondiale di Corea e Giappone
- Un successo che gli consente di mettere in bacheca il secondo Pallone d'Oro della carriera, la consegna il 12 dicembre, dopo quello del 1997.
- Negli anni successivi il brasiliano si è appassionato al tennis, durante gli ultimi Us Open è stato inquadrato più volte sugli spalti dell'Arthur Ashe
- Esce in commercio in Italia l'iPod di seconda generazione con una serie di novità che contribuiscono alla riuscita e alla diffusione di uno strumento considerato un bene di lusso
- Siamo in piena rivoluzione con il passaggio dai CD ai supporti digitali, anche se tra gli appassionati ancora resiste la consuetudine di acquistare gli album direttamente nei negozi
- Tra i pià ancorati al passato alcuni ancora utilizzano quel walkman considerato strumento simbolo del decennio precedente
- Michael Schumacher trionfa nel Campionato Mondiale di F1 alla guida della Ferrari F2002. Per il tedesco si tratta del quinto titolo mondiale della carriera, come Juan Manuel Fangio
- Schumi chiude la stagione con 11 vittorie su 17 gare fissando un record ancora imbattuto: il tedesco compie l'impresa di salire sul podio in ognuna delle 17 gare disputate
- Il successo aritmetico arriva con 6 gare d'anticipo, il 21 luglio 2002, dopo il GP di Francia
- Trattata come alimento di nicchia e da molti semplicemente come erba nociva, la rucola vive il suo momento di gloria nei menù di ristoranti e pizzerie
- Il sapore deciso e vagamente piccante convince e conquista tutti quei fruitori alla ricerca di un'alternativa alle tipiche insalate insipide
- Resistente al lavaggio, facile da imbustare e dotata di un ciclo di crescita velocissimo. Ecco le altre caratteristiche che hanno portato al suo successo
- Vale Rossi in sella alla Honda RC211V diventa il primo campione del mondo nella storia della neonata MotoGp. Il pesarese trionfa grazie a una costanza impressionante che gli permette di centrare 11 vittorie su 16 gare disputate
- Il Dottore vince il Mondiale il 21 settembre sul circuito del Brasile con 4 gare di anticipo rispetto alla fine della stagione
- Rossi termina a quota 355 punti nella classifica piloti, secondo Max Biaggi che chiude lontano 140 punti
- Il Festival di Sanremo è di nuovo dei Matia Bazar, che vincono nella categoria campioni con la canzone 'Messaggio d'amore'. Per il primo successo, invece, bisogna tornare indietro al 1978
- Il 2002 è ricordato come l'anno magico della musica ligure. Sul podio, infatti, in quella edizione salgono anche Alexia e Gino Paoli
- Edizione condotta da Pippo Baudo, la numero 52 della storia, coadiuvato da Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere
- Il 2002 è l'anno dell'ultimo Slam vinto da Pistol Pete, il 14°. Impresa centrata a Flushing Meadows nel derby tutto americano contro il rivale di sempre Agassi
- Il tennista cresciuto in California non vinceva un titolo da 33 tornei, l'ultimo a Wimbledon due anni prima, tanto che in molti dicevano di lui che fosse ormai un giocatore praticamente finito
- Quella finale rappresenta anche l'ultimo match giocato in carriera da Sampras, che quindi a NY può fregiarsi di essersi ritirato da defending champion
- Nel mesi di gennaio del 2002 'Il Signore degli Anelli' arriva nei cinema italiani, il primo capitolo è intitolato 'La compagnia dell'anello'.
- Pellicola di culto, raggiunge numeri pazzeschi incassando quasi un miliardo di dollari in tutto il mondo e vincendo sia la statuetta per il miglior montaggio, sia quella per i migliori effetti speciali
- Dal punto di vista della realizzazione è noto per l'introduzione della tecnica chiamata performance capture, utilizzata per il personaggio digitale di Gollum
- Il 2002 è l'anno in cui Ryanair pone le basi per il grande successo degli anni a venire. Come? Sfruttando la crisi del trasporto aereo dovuta alla scia di preoccupazione successiva agli attentanti dell'11 settembre 2001
- In quell'anno anche in Italia parte la rivoluzione dei voli low cost con l'inaugurazione di una serie di rotte che diventeranno strategiche e favoriranno lo spostamento tra le principali mete europee
- Nel 2002 Jordan giocava con i colori dei Washington Wizards. All'epoca MJ ancora regalava momenti di grande basket in quello che è ricordato come il suo secondo e ultimo ritorno in Nba
- Nonostante l'età avanzata e i problemi fisici, soprattuto alle ginocchia, Jordan riesce a scrivere un pezzo di storia toccando quota 30.000 punti, traguardo raggiunto contro i Chicago Bulls, sua squadra storica
- Microsoft mette piede nel mercato dei videogiochi per sfidare il gigante giapponese Sony. Il passo più deciso è il lancio della Xbox sia in Europa sia in Giappone
- L'impatto iniziale non fu semplice per via del prezzo di vendita ritenuto molto alto dagli utenti, tant'è che nel giro di poco venne quasi dimezzato
- Per farsi perdonare Microsoft regalò ai primi acquirenti, quelli che avevano comprato a prezzo pieno, due giochi e un controller aggiuntivo. Una tattica che si rivelò vincente!