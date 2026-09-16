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Nadal, Federer e Djokovic fuori dalla top 10 del Ranking Atp dopo 25 anni: fine di un'era

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C'era una volta la Golden Age, periodo storico di quasi 25 anni con almeno uno tra Federer, Nadal e Djokovic tra i primi dieci giocatori del ranking Atp. Con l'uscita di Djokovic successiva a New York, si chiude una pagina di storia del tennis durata oltre 9000 giorni. E voi all'epoca cosa facevate? Ecco com'era il mondo...

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