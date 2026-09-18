Davis, il programma del 2° turno di qualificazioni

Coppa Davis 2026, calendario e programma del secondo turno di qualificazioni
Inizia il weekend dedicato al secondo turno di qualificazione della Coppa Davis: in palio sette posti per le Finals di Bologna, dove è già qualificata l'Italia. Riflettori puntati sulla Germania di Sascha Zverev e gli Stati Uniti di Ben Shelton, tra le altre sfide spazio a Canada-Francia e Cile-Spagna. Di seguito il programma completo e tutti i convocati
- 18-19 settembre
- Wiener Athletic Club, Vienna (terra outdoor)
- Austria: Jurij Rodionov, Joel Schwaerzler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler
- Belgio: Zizou Bergs, Gauthier Onclin, Kimmer Coppejans, Sander Gille, Joran Vliegen
- 18-19 settembre
- Centre Videotron, Québec City (cemento indoor)
- Canada: Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan
- Francia: Arthur Rinderknech, Luca van Assche, Quentin Halys, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert
- 18-19 settembre
- Olympic Park Tennis Center, Seoul (cemento outdoor)
- Corea del Sud: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Nam Ji-Sung, Hong Seongchan
- India: Sumit Nagal, Manas Dhamne, Dhakshineswar Suresh, Yuki Bhambri, Sriram Balaji
- 18-19 settembre
- O2 Arena, Praga (cemento indoor)
- Repubblica Ceca: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Vit Kopriva, Patrik Rikl, Adam Pavlasek
- Stati Uniti: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul. Ethan Quinn, Christian Harrison
- 19-20 settembre
- Estadio Nacional, Santiago del Cile (terra outdoor)
- Cile: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomas Barrios Vera, Matios Soto
- Spagna: Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce, Pedro Martinez
- 19-20 settembre
- Heristo Arena, Halle (cemento indoor)
- Germania: Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Tim Puetz, Kevin Krawietz
- Croazia: Marin Cilic, Dino Prizmic, Mate Pavic, Nikola Mektic
- 19-20 settembre
- Copper Box Arena, Londra (cemento indoor)
- Gran Bretagna: Cameron Norrie, Arthur Fery, Toby Samuel, Henry Patten, Lloyd Glasspool
- Ecuador: Andres Andrade, Alvaro Guillen Meza, Angel Veliz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo