Davis, il programma del 2° turno di qualificazioni

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Coppa Davis 2026, calendario e programma del secondo turno di qualificazioni

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Inizia il weekend dedicato al secondo turno di qualificazione della Coppa Davis: in palio sette posti per le Finals di Bologna, dove è già qualificata l'Italia. Riflettori puntati sulla Germania di Sascha Zverev e gli Stati Uniti di Ben Shelton, tra le altre sfide spazio a Canada-Francia e Cile-Spagna. Di seguito il programma completo e tutti i convocati

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