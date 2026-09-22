A Shenzhen iniziano le Final 8 di Billie Jean King Cup. L'Italia, guidata da Tathiana Garbin, si affida a Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant per difendere il titolo conquistato sia nel 2024 che nel 2025. Qui tutte le convocate delle nazionali che giocheranno la fase finale