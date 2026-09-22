Billie Jean King Cup 2026, le convocate dell'Italia e dei team per le Finals
A Shenzhen iniziano le Final 8 di Billie Jean King Cup. L'Italia, guidata da Tathiana Garbin, si affida a Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant per difendere il titolo conquistato sia nel 2024 che nel 2025. Qui tutte le convocate delle nazionali che giocheranno la fase finale
- Jasmine PAOLINI
- Sara ERRANI
- Elisabetta COCCIARETTO
- Lucia BRONZETTI
- Tyra GRANT
- Elina SVITOLINA
- Oleksandra OLIYNYKOVA
- Dayana YASTREMSKA
- Lyudmyla KICHENOK
- Yulia PUTINTSEVA
- Anna DANILINA
- Zhibek KULAMBAYEVA
- Sonja ZHIYENBAYEVA
- Zheng QINWEN
- Wang XIYU
- Zhang SHUAI
- Guo HANYU
- Jiang XINYU
- Katie BOULTER
- Harriet DART
- Sonay KARTAL
- Mika STOJSAVLJEVIC
- Jodie BURRAGE
- Cristina BUCSA
- Jessica BOUZAS MANIERO
- Kaitlin QUEVEDO
- Marina BASSOLS RIBERA
- Sara SORRIBES TORMO
- Hanne VANDEWINKEL
- Jeline VANDROMME
- Greet MINNEN
- Magali KEMPEN