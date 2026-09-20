È completo il quadro delle otto nazioni qualificate alle Finals di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. All'Italia, già qualificata da campione in carica e nazione ospitante, si aggiungono su tutte la Germania di Zverev (che ha superato 3-1 la Croazia) e la Spagna di Jodar (vincente in Cile senza Alcaraz). Prima volta per la Corea del Sud, attenzione alla Repubblica Ceca. Di seguito le 8 finaliste in attesa del sorteggio, in programma martedì alle 12 a Bologna