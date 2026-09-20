Coppa Davis 2026, Italia e le altre squadre qualificate alle Finals di Bologna
È completo il quadro delle otto nazioni qualificate alle Finals di Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. All'Italia, già qualificata da campione in carica e nazione ospitante, si aggiungono su tutte la Germania di Zverev (che ha superato 3-1 la Croazia) e la Spagna di Jodar (vincente in Cile senza Alcaraz). Prima volta per la Corea del Sud, attenzione alla Repubblica Ceca. Di seguito le 8 finaliste in attesa del sorteggio, in programma martedì alle 12 a Bologna
- Nazione ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni
- Battuto il Belgio 3-1
- Jurij Rodionov, Joel Schwaerzler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler
- Battuta la Francia 3-1
- Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan
- Battuta l'India 3-1
- Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Nam Ji-Sung, Hong Seongchan
- Battuta la Croazia 3-1
- Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Tim Puetz, Kevin Krawietz
- Battuto l'Ecuador 4-0
- Cameron Norrie, Arthur Fery, Toby Samuel, Henry Patten, Lloyd Glasspool
- Battuto il Cile 3-0
- Rafael Jodar, Daniel Merida, Jaume Munar, Martin Landaluce, Pedro Martinez
- Battuti gli Stati Uniti 3-2
- Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Vit Kopriva, Patrik Rikl, Adam Pavlasek
- Quarti di finale: 24-25-26 novembre
- Semifinali: 27-28 novembre
- Finale: 29 novembre