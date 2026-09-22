Coppa Davis, verso il sorteggio delle Final 8: Italia tra le teste di serie
A Bologna alle ore 12 si svolgerà il sorteggio delle Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, Paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali, dunque, possono incontrarsi solo in finale. Qui tutte le 8 finaliste e le teste di serie: per gli Azzurri di Volandri una tra Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea
- Testa di serie numero 1
- Testa di serie numero 2
- Testa di serie numero 3
- Testa di serie numero 4
- La testa di serie 1 (Italia) sarà posizionata sulla riga 1;
- La testa di serie 2 (Spagna) sarà posizionata sulla riga 8;
- Le teste di serie 3 (Germania) e 4 (Repubblica Ceca) saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 3 e 6;
- Tutte le altre nazioni (Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea del Sud) saranno sorteggiate per essere posizionate sulle righe 2, 4, 5 e 7.
- Quarti di finale: 24-25-26 novembre
- Semifinali: 27-28 novembre
- Finale: 29 novembre