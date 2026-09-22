A Bologna alle ore 12 si svolgerà il sorteggio delle Final 8 di Coppa Davis. L'Italia, Paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali, dunque, possono incontrarsi solo in finale. Qui tutte le 8 finaliste e le teste di serie: per gli Azzurri di Volandri una tra Austria, Canada, Gran Bretagna e Corea

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