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Sinner riceve in regalo un casco da Formula 1 personalizzato: i dettagli

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Jannik Sinner ha ricevuto un regalo speciale: il designer italiano Massimo Dante ha regalato al numero 1 del ranking Atp un casco da Formula 1, uno degli sport preferiti da Sinner. Guarda le FOTO e scopri tutti i dettagli dello speciale regalo fatto a Jannik

JANNIK SINNER RICEVE IL CASCO IN REGALO. VIDEO

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