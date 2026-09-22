Sinner riceve in regalo un casco da Formula 1 personalizzato: i dettagli
Jannik Sinner ha ricevuto un regalo speciale: il designer italiano Massimo Dante ha regalato al numero 1 del ranking Atp un casco da Formula 1, uno degli sport preferiti da Sinner. Guarda le FOTO e scopri tutti i dettagli dello speciale regalo fatto a Jannik
- Il designer di caschi Massimo Dante, che collabora anche con Alex Albon (pilota Williams) e Sergio Perez (pilota Cadillac), ha realizzato un casco speciale per Jannik Sinner, grande appassionato di Formula 1.
- Non può mancare il tricolore, che si estende lungo tutto il casco, per il primo tennista italiano a raggiungere il primo posto nel ranking Atp.
- Sopra la visiera, compare anche il logo di Jannik Sinner, mentre sulla visiera si trova il logo dell'azienda di Massimo Dante, l'ideatore di questo casco speciale
- Ai lati, ecco il nome completo di Jannik, sopra ad una zona arancione del casco, altro colore molto importante per il numero 1 del ranking Atp, diventato quasi un tutt'uno con il suo colore di capelli.